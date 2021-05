La polémica del día

Damiano David, el cantante del grupo italiano Maneskin que el sábado ganó Eurovisión, se ha visto envuelto en una polémica por unas imágenes en las que se le veía durante las votaciones con la cara sobre la mesa, lo que muchos interpretaron como que se estaba metiendo una raya de coca. La imagen alimentó memes y tuits que sirvieron a su vez para el cachondeo o para la indignación. Desconocemos si los protocolos de Eurovisión prohíben las drogas. Y sería injusto, la verdad, porque en el certamen se pueden ver cosas aún más alucinógenas.

La polémica no es esa. La cuestión es que, para desmentir rumores, este hombre se ha sometido a un control antidrogas en el que ha dado negativo. Es decir, que la víctima de una fake news ha tenido que demostrar su inocencia sin que los que la difundieron, los que realmente se pasaron de la raya, hayan necesitado prueba alguna para extender el bulo. Así funcionan las cosas. Y la gravedad no acaba aquí, porque como el mundo virtual no borra lo presunto una vez demostrado lo cierto, los memes y los tuits previos siguen circulando y si uno comienza a teclear en Google “el ganador de Eurovisión…”, al llegar a ese punto el algoritmo te ofrecerá un texto predictivo que se completará con “se droga” o “se mete una raya”. Y me da en la nariz que tendría que ganar un Nobel este joven para que el rastro se diluya.