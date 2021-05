La opinión de Carles Francino

No querría pasar por aguafiestas, ni tampoco difuminar las señales de optimismo sobre un final más o menos cercano de la pandemia. Esas señales están ahí, resulta obvio que con las vacunas nos encontramos, efectivamente, más cerca de acabar con esta pesadilla, pero hay cosas que no deberíamos olvidar. Ya no sólo que las mascarillas siguen siendo necesarias, igual que otras medidas de seguridad; ya no sólo que por respeto a los 80.000 muertos que llevamos, aunque sólo fuera por eso, deberíamos desterrar, y condenar, y combatir los comportamientos de riesgo; sobre todo aquellos que tienen que ver con pasárselo bien mientras pones en peligro a los demás.

Vale, pues además de todo eso y del ataque de desmemoria -lo diré una vez más- que parece habernos entrado con el trabajo de los sanitarios; además de todo eso hay decenas de miles de compatriotas, decenas de miles, que han pasado el COVID, que han sobrevivido, pero que están hechos una piltrafa. Hombres y mujeres, bastantes de ellos jóvenes, por cierto, que padecen fatiga general, dolores musculares, cefaleas, niebla mental, trastornos intestinales, febrícula… Los síntomas son distintos en cada persona, pero todos ellos aparecen agrupados en lo que se conoce como COVID persistente. Aunque, por ahora, no existe esta denominación legal. Lo cual convierte, por ejemplo, en una incógnita, qué recorrido pueden tener las bajas laborales. Ojo que algunos cálculos hablan de medio millón de afectados.

Por eso digo que algunas cosas no pueden olvidarse alegremente. ¿Estamos más cerca de acabar con la pandemia? Sí, sin duda. Pero ha quedado mucha gente en el camino, no sólo los muertos, y no tenemos ningún derecho a abandonarlos.