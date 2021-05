Emilio Gutiérrez Caba: "A mi generación de actores nos retira la enfermedad o la muerte"

"Me gustaría tener la visión del mar y del fuego, es algo que busco siempre", comienza a relatar el actor Emilio Gutiérrez Caba junto a Mara Torres. Durante esta madrugada decide usar el seudónimo de 'Julieta', el papel que quiso interpretar toda su vida. Su carrera en el cine, el teatro y la televisión es prácticamente imposible de resumir en media hora de conversación. La suya es la historia de una familia dedicada a la profesión durante generaciones, ahora reflexiona del paso del tiempo, del cambio de sociedad y de la vida vista desde el escenario, mirando cómo ha cambiado el patio de butacas.

"He viajado mucho con mi familia por toda España. Al llegar siempre preguntaba en qué teatro iban a actuar, eso me ubicaba para buscar dónde iba a estar jugando los próximos días", explica. Se produce en la historia de su vida un antes y un después cuando muere su madre, él tenía 14 años. Eso lo hace reflexionar: "A mi generación no le gusta retirarse, nos mantiene en contacto con la realidad y con el futuro, a pesar de que no vamos a estar". "Cuando yo era niño nadie hablaba de futuro porque no querían que existiera", añade.

Hace una crítica a la sociedad actual que ve "como la sociedad del olvido". "Este país no es un Estado de derecho, sino un Estado de privilegio", añade. Reconoce que esa conciencia política se la ha dado el teatro "y escuchar a toda la gente de mi alrededor, tan siquiera es algo político, es algo moral".