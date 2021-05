Joaquín Prat: "Me faltó mi padre cuando empezaba a ser mi amigo"

El presentador y periodista Joaquín Prat se sumerge en el viaje que es El Faro bajo el seudónimo de 'Lolo'. Recuerda los veranos en Mallorca en casa de sus abuelos, "donde las puertas estaban siempre abiertas" y donde se ve buceando desde que tiene uso de razón en ese encuentro que es para él el contacto con el mar. En aquella casa también se cantaba el cumpleaños feliz en sueco, liturgia que ha seguido repitiendo todos los años de su vida y ahora también con su hijo de seis años.

Es esta conversación, por ese hijo, también Joaquín, y por su padre, Joaquín Prat, un viaje a tres tiempos, tres generaciones que convergen en una. Es esta última, la figura de su padre, fundamental en su ser y en su estar, profesional y personal. "Es una sombra permanente y un espejo, también una especie de guía. He aprendido muchas cosas como que cuando tienes esta profesión te debes a los que te siguen en cuerpo y alma. De niño no lo entendía, creía que me robaban tiempo de estar con él. Ahora lo veo clarísimo", explica.

Su padre fue una de las figuras más reconocidas de la televisión de este país. "Disociar 'El precio justo' de Joaquín Prat es muy complicado. Creo que hay formatos televisivos que son del presentador". Él se resistía a que este Gatopardo fuese periodista, en su velatorio lo decidió, iba a intentarlo, y su primera oportunidad se la abrió Iñaki Gabilondo. En esta casa, confiesa, "disfruté como nunca con Francino y aprendí como nunca con Gabilondo".

Su hijo ha desbloqueado, y bloqueado en otras ocasiones, algunos miedos. "Me obsesiono mucho con intentar hacer bien las cosas", le dedica este faro y con él baila Delafé.