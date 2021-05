El Villarreal, ante el partido más importante de su historia: "Soñábamos subir a Primera, no con una final"

El Villarreal afronta el partido más importante de su historia, en el que tratará de conseguir su primer título continental ante el poderoso Manchester United, favorito en la final de la Europa League que ambos equipos dirimirán este miércoles en Gdansk (Polonia).

El equipo de una ciudad de 50.000 habitantes, con dos décadas de experiencia en la élite nacional y europea, ya acumula cuatro semifinales continentales en su palmarés, pero nunca ha disputado una final a pesar del crecimiento de su proyecto en los últimos años.

Por 'El Larguero' de Manu Carreño han pasado este martes algunas de las personalidades más importantes del 'Submarino amarillo'. Presidente y exjugadores han querido estar en el programa para analizar la previa del partido.

Fernando Roig

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha podido finalmente acompañar a su equipo en la final al haber dado negativo en los test de COVID-19 y haber superado la enfermedad. "No estamos nerviosos, sino intentando organizarlo bien y pasar una buena previa del partido. Estamos contentos. He estado 12-14 días aislado, totalmente asintomático, pero me encuentro muy bien. He podido viajar con la PCR negativa", aseguró.

El máximo mandatario del club castellonense narró que nunca había soñado con llegar a un partido como este. "Yo imaginaba grandes cosas, estar en Primera División, pero estar en una final era más que complicado. De los cuatro equipos que llegaron a una final, hay tres ingleses y solo un español, nosotros. Tenemos un entrenador con una gran experiencia, al igual que los jugadores, pero estamos concienciados de la preparación con un buen entrenador. Fue mi hijo, el responsable del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, el que fichó a Unai Emery. Se piensa y medita mucho las cosas", sentenció.

Santi Cazorla

El centrocampista asturiano Santi Cazorla, actualmente en las filas del Al Sadd catarí, se sumó a la expedición del Villarreal. "Era algo que soñábamos desde que jugábamos en este club. Vivirlo desde fuera también es bonito. Hoy hemos ido al entrenamiento y el gusanillo siempre lo tienes. Soy muy optimista de cara al partido de este miércoles", detalló.

⚽️ @19SCazorla, en @ellarguero



😊"Xavi es un fenómeno. Es un privilegio para mí tenerle de entrenador"



💥"Creo que está capacitado para entrenar al Barcelona, no sé si será ahora o más adelante. Por encima de todo le deseo lo mejor"

"Esto solo lo puede explicar la gente que hemos tenido la suerte de pertenecer a este club. Es una familia, es ejemplar para el resto de equipo. Todos tenemos que agradecerle este proyecto al presidente, por todo lo que ha hecho por este club", aseveró.

Sobre el posible fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona, Cazorla lo tiene claro: "Es un fenómeno y le deseo todo lo mejor. Como jugador era un referente para mí y el tenerlo como entrenador y aprender de él es un privilegio. Está capacitado para entrenar al Barça, no sé si ahora o más adelante. Espero que conmigo siga, al menos, un año más. Le deseo todo lo mejor y si es irse al Barça, pues le deseo aún más todo lo mejor. A ver qué pasa en el futuro, que no hay nada decidido", lamentó.

Bruno Soriano

El exfutbolista Bruno Soriano fue el primero que anunció que iba a acompañar al equipo ante esta decisiva final, tras estar durante 14 temporadas en el club amarillo: "Tengo grandes amigos en él y estoy feliz de acompañar a esta gran familia".

"Ojalá hagamos un buen partido y podamos ganar. Son muchos años y esto es un pueblo muy pequeño que nos conocemos todos. No es lo mismo estar dentro del grupo que cuando estás de jugador, pero también nos sentimos partícipe de ello", definió.

El análisis de Axel Torres

El periodista Axel Torres, analista de fútbol internacional, explicó cómo llegan los dos equipos a la final. "El United va a querer que se juegue a un ritmo más alto. El Villarreal va a querer que haya más control. Unai puede meter un cuarto centrocampista, que sería Moi Gómez por Yéremi Pino, para quitarle ese balón al United. El Manchester quiere activar a sus atacantes, que es lo más peligroso. Si es un intercambio de golpes, ellos tienen jugadores que finalizan muy bien y es lo que va a intentar evitar el Villarreal. El United es favorito, un equipo que marcó 8 goles a la Roma en semifinales, y que tiene a Bruno Fernándes, el talento ofensivo del momento en Inglaterra. Pero la madurez que mostró el Villarreal ante el Arsenal nos hace ser optimistas", dijo.

Manu Moreno, hincha del Villarreal

💛⚽️ Unimos a la charla a @manusaaurio, hincha del Villarreal que está siendo el alma de la fiesta en Gdansk

Otro de los protagonistas de 'El Larguero' fue un hincha muy especial, Manu Moreno, aficionado del Villarreal que se encuentra en Gdansk (Polonia). "Yo soy de Cuenca, ayer fui a Madrid, me tuve que hacer la PCR para que me dieran los resultados a tiempo y esta mañana a las 6 estaba levantado, avión y aquí estamos", contó.

Sobre el partido, Manu ve un 50% de favoritismo para ambos equipos. "El Manchester, por nombre, pero el Villarreal, por equipo, está mejor, un equilibrio en el esquema de juego que no me da miedo este Manchester".

El joven aficionado posee en Cuenca un museo con "más de 150 camisetas" originales y firmadas por jugadores del Villarreal.