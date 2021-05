Acuerdo en el diálogo social para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre, desacuerdo absoluto en el Congreso en torno a los indultos que el Gobierno se dispone a conceder a los presos del procés. El presidente del Gobierno ha defendido que tomará la decisión en conciencia a favor de la convivencia de todos los españoles y el líder de la oposición, que no ha renovado su argumentario para el tema de los indultos, lo acusa, como siempre, de poner en riesgo la España constitucional. Esta es la foto del día a la que se ha sumado el Tribunal Supremo informando desfavorablemente sobre los indultos porque entiende que las penas que este tribunal impuso son proporcionadas, que los condenados no se han arrepentido y que indultarlos no tiene utilidad pública. Es curioso porque cuando quisieron indultar a Tejero en el año 1993 el Supremo consideró de utilidad pública el indulto al golpista que pistola en mano secuestró el Congreso y la democracia.

Es un informe preceptivo, pero no vinculante así que la decisión sigue exclusivamente en manos del Gobierno. Todas las partes se han pronunciado ya, las cartas están boca arriba. Será ensordecedora la tormenta política que la derecha va a desatar en las instituciones y en la calle -ya lo hicieron con el estatut- pero parece que el gobierno tiene tomada la decisión política y da por descontada la escandalera que no ha bajado de volumen desde que pisó la Moncloa.

Pero esta bronca política no exime al ejecutivo de argumentar muy bien esos indultos que los condenados no han pedido y que tiene todos los informes en contra, ni le exime de explicar a la opinión pública con claridad y transparencia su decisión cuando la tome.