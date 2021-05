Escrivá: "Hay que poner el énfasis en la activación de trabajadores, no solo en la protección"

Hay principio de acuerdo para la prórroga de los ERTE en España, tal y como ha adelantado la Cadena SER. Finalmente el Ministerio de Seguridad Social y la CEOE, que es donde estaban las principales diferencias, han conseguido acercar posiciones, sobre todo en la cuestión de las exenciones en las cotizaciones de los trabajadores en ERTE. No conocemos todavía el detalle del acuerdo, pero con este paso queda totalmente despejado el camino para la renovación de los ERTE, que se tratará en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves. "Ha sido necesaria la mediación de Sánchez en las últimas horas”, dicen fuentes cercanas a la negociación de este quinto acuerdo de los ERTE consultadas por la SER. Sobre todo esto preguntamos al ministro José Luis Escrivá en Hora 25.

Sobre la negociación de los ERTE

Quizá yo lo veo con más distancia porque es la quinta vez que llegamos a un acuerdo. Normalmente hemos terminado siempre en los últimos momentos. Es dinámica típica negociadora.

En ningún caso utilizaría la palabra castigar. Estamos bonificando cuotas a la Seguridad Social, estamos minimizando costes a las empresas que tienen ERTE. Hemos valorado el ritmo al cual transicionamos de la exoneración a una nueva etapa cuya señal la recuperación es el centro de la actividad que hay que realizar.

Los datos que hemos utilizado son datos agregados, no quiere decir que sean las mismas empresas. Hay una recuperación muy intensa en mayo de la afiliación a la Seguridad Social y al mismo tiempo mientras se reducen los trabajadores en ERTE, lo hacen a un ritmo menor. Las empresas que tienen trabajadores en ERTE y se enfrentan a una situación de incertidumbre en los próximos meses es normal que tengan más miedos. Que el patrón sea decreciente ayuda al empuje.

Hace un año, cuando estuvimos negociando el segundo acuerdo ya diseñamos un esquema de este tipo y no hubo mucha discrepancia. Lo que ocurrió a finales del año pasado es que instalamos un sistema negociado de protección de ERTE que no tenía estas dos características: el perfil decreciente, porque no veíamos la luz al final del túnel, ni teníamos este juego de incentivos. La posición negociadora de la patronal ha sido prolongar lo que tenemos vigente. Nosotros hemos puesto encima de la mesa que al mismo tiempo que hay que mantener la protección, estamos en una nueva etapa con la vacunación y perspectivas de demanda distintas donde el énfasis tiene que ser en la activación de trabajadores, no solo la protección.

Justo después del encuentro entre Sánchez y los agentes sociales nos hemos reunido con Garamendi, les hemos presentado un acuerdo y nos hemos puesto de acuerdo. El presidente del Gobierno me ha mandado un mensaje. Fue más difícil la negociación en octubre, en el que cuál marcamos cuáles eran los sectores ultraprotegidos. La patronal no quería discriminar por sectores. Pero nosotros teníamos que concentrar el esfuerzo. Definir los sectores por criterios objetivos fue muy duro.

Afortunadamente cuando uno mira con detalle los datos, uno observa que las empresas que están en ERTE están genuinamente afectados por las restricciones administrativas y la falta de movilidad. No vemos que el impacto sea más generalizado, ese efecto arrastre que se extiende como una mancha de aceite.

Primero es que el número de trabajadores en ERTE y con exoneraciones está en torno a 400.000 y hubo 3 millones y medio. Estamos en algo relativamente acotado en términos de afectación. Lo lógico es que de esos en el periodo que nos lleve hasta septiembre habrá una gran activación. Va a ser muy poquito lo que haya que desenchufar. También con el tema de autónomos. La idea es que vayamos transitando a una situación en la que habrá que levantar estos estímulos porque no serán necesario.

El coste de los ERTE

El coste es decreciente en el tiempo. Lo que hemos acordado hoy habrá que ver. Pero la estimación del coste fiscal en estos cuatro meses ronda los 3.500 millones de euros. Es una cifra más baja que la que tuvimos el año pasado. El número de trabajadores y empresas afectadas se va reduciendo más. Ojalá en septiembre podamos decir que hemos cerrado capítulo. Pero hablamos de coste decreciente.

Sobre el IMV

En este momento hay unas 700.000 personas cobrando el IMV, unos 300.000 hogares. Hemos recibido 1.200.000 solicitudes y hemos resuelto 1.100.000, se están denegando muchísimas peticiones por exceso de rentas y patrimonios claramente por encima de los umbrales que hemos establecido. Con 1.300.000 sabemos cuántos nos los han pedido verdaderamente y no. Hay unas 300.000 personas que quizá necesitan el IMV y no lo han pedido. En algunos casos sabemos por qué. No es inhabitual. Estamos hablando de personas extremadamente vulnerables. Tenemos que investigar por qué no se acercan a nosotros.

Las negociaciones sobre las pensiones

Son dos negociaciones completamente distintas. La negociación sobre el primer bloque de pensiones está muy avanzada. Le puedo decir que el acuerdo programático está cerrado desde hace unas semanas. Estamos discutiendo con los agentes sociales es el texto normativo concreto que debería ir al Congreso. Estamos trabajando en el articulado, en detalles muy finos. El acuerdo sobre las pensiones es inminente. Los agentes sociales tienen gobernanzas muy complicadas. Veo que hay una brecha muy grande entre lo que trabajamos y lo que se presenta. Porque estas cosas hay que venderlas después.

Sobre los problemas de la distribución comercial

Es verdad que estamos detectando problemas en el ámbito de la distribución comercial. Son estructurales, tienen que ver con formas de la producción comercial. Hay que ayudarlas, ayudar a su digitalización. No es correcto pensar que la capacidad de gasto de la economía agregada va a ser más baja. No. Va a ser más alta. No deberíamos esperar problemas, lo que no quiere decir que determinadas empresas tengan problemas.

Hoy no he podido seguir de cerca el debate de los indultos. La sensación que me ha dado es que era un lenguaje del 2017. En estos cuatro años han pasado muchas cosas y retrotraernos a esta retórica no toca, sinceramente. Dejaremos el proceso seguir. No sé cuándo llegará la decisión.