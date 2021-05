La tensión con José Luis Escrivá en la negociación de los ERTE obliga a la mediación de Pedro Sánchez

Este miércoles, según ha adelantado la Cadena SER, Gobierno y patronal han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. El acuerdo ha un entendimiento al más alto nivel entre Seguridad Social y la CEOE, que eran los que tenían posiciones más separadas a cuenta de las exenciones en las cotizaciones de los trabajadores en ERTE. El desacuerdo podía dejar sin cobertura a más de 500.000 trabajadores y, ante este bloqueo, Sánchez ha tenido que mediar entre la CEOE y el ministerio de Seguridad Social. “Ha sido necesaria su mediación en las últimas horas”, dicen fuentes cercanas a la negociación de este quinto acuerdo de los ERTE consultadas por la SER.

**** Consulta en qué consiste el acuerdo entre patronal y Gobierno.

Las negociaciones entre CEOE y Seguridad Social han sido discretas y bilaterales, al límite, ya que el plazo de los ERTE duraba hasta final de mes pero había situaciones como las de los fijos discontinuos que había que cerrar antes. Una vez estas partes se han puesto de acuerdo, se ha hecho partícipe al resto de actores implicados en esta quinta negociación de los ERTE y se ha verificado que todo estaba correcto.

Esta ha sido la negociación más dura de los ERTE, aunque hubo otras al límite, y también ha sido la que ha permitido aflorar las costuras del Gobierno. Hemos visto a Seguridad Social alineándose con otros dos ministerios, Hacienda y Economía, mientras que Trabajo se ha alineado con los agentes sociales, es decir, trabajadores y sindicatos.

¿Cómo lo ve la patronal?

En 'Hora 25 de los negocios' ha estado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha celebrado que se haya alcanzar este acuerdo, pese a que haya tenido que ser in extremis. "Yo creo sinceramente que esto lo podíamos haber cerrado hace 10 días", ha asegurado Garamendi, que además ha desvelado haber hablado con el presidente Pedro Sánchez esta mañana y haberle escrito al llegar a buen puerto la negociación. "Las fuentes no sé que dicen, yo con Sánchez hoy he estado, hemos coincidido en un acto. Hemos hablando un segundo, pero dicho eso no sé muy bien si luego ha mediado o no. Nuestra vocación, como siempre, era llegar a un acuerdo. Yo le he trasladado que esta era nuestra vocación. Cuando hemos cerrado el acuerdo, le he enviado un mensaje transmitiéndole este acuerdo", ha sentenciado.

Todas las respuestas de Garamendi en 'Hora 25 de los negocios':

"Un acuerdo siempre hay que valorarlo en positivo. Afortunadamente hemos acabado llegando a un acuerdo. No ha sido fácil. Siempre trabajamos intensamente en esto. Es bueno para España y para el área económica. Espero de verdad que se vaya recuperando".

"Yo creo sinceramente que esto lo podíamos haber cerrado hace 10 días. Estas cosas no es bueno que se hagan al último minuto. Por el motivo que sea, este rito que a veces se tiene de que las cosas se tienen que hacer en el último segundo a las empresas no nos gusta mucho. Felicidades que hemos llegado al acuerdo, pero si hubiese sido la semana pasada, mejor que mejor".

"Las fuentes no sé que dicen, yo con Sánchez hoy he estado, hemos coincidido en un acto. Mientras estábamos negociando este tema, hemos estado trabajando con normalidad. Hemos hablando un segundo, pero dicho eso no sé muy bien si luego ha mediado o no. Nuestra vocación, como siempre, era llegar a un acuerdo. Yo le he trasladado que esta era nuestra vocación. Cuando hemos cerrado el acuerdo, le he enviado un mensaje transmitiéndole este acuerdo".

"Con todo el respeto no lo entiendo. Una empresa zombi es una empresa muerte, pero no solo tiene el coste de la Seguridad Social o del trabajador. Tiene costes municipales, de servicios... Si una empresa realmente es zombi, tras un año pasándolo mal... Yo dudo mucho que un empresario tenga ningún interés de mantener nada que sea zombi. Yo no lo veo así. Yo creo, por ejemplo, que las aéreas en estos momentos tienen al 50% de empleados en casa. Sin turistas tampoco hay autobuses. Sin turistas tampoco hay fiestas. Eso significa que, por ejemplo, no hay pirotecnia. ¿Estos son zombis? No. Así pueden acabar si esto sigue. La gente quiere trabajar".

"El tema de los autónomos, lo que es el cese de actividad, se que desde ATA han dado el visto bueno. Yo separo perfectamente los temas, la praxis es trabajar en cada área y en cada cosa. Yo, desde luego, no sé si tengo alguna herida. Si la tenía ha desaparecido, como le pasaba a James Bond. Creo que tiene que ser así, las cosas se pueden poner más o menos complicadas. No es fácil decirle al Gobierno que convoque un Consejo de Ministros extraordinario, pero pensábamos que era lo necesario".