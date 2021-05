Santi Vila: "Deseo que haya indultos para pasar página y para que en Cataluña la reconciliación sea posible"

'Hora 25' ha hablado este miércoles con uno de los condenados en el juicio del procés, una de las personas, por tanto, a las que podían alcanzar los posibles indultos por parte del Gobierno.

Se trata de Santi Vila, exconseller de la Generalitat, cargo del que cesó el 26 de octubre del 2017 tras no conseguir frenar la declaración unilateral de independencia que se produciría un día después. Formar parte del ejecutivo Puigdemont-Junqueras, que organizó el 1 de octubre, le valió entrar en la prisión de Estremera el 2 de noviembre del ese año. Salió 24 horas más tarde pagando 50.000 euros de fianza. En su caso, la juez Carmen Lamela entendió que no había riesgo de reiteración delictiva.

En octubre de 2019 fue condenado en firme por desobediencia a un año y 8 meses de inhabilitación, que terminan el mes de junio de este año y a 60.000 euros de multa. Fue absuelto del delito de malversación. Él, junto a Jordi Cuixart, fueron los únicos condenados que se pronunciaron ante el Tribunal Supremo sobre el indulto. Así ha sido la entrevista de Vila con Pepa Bueno en 'Hora 25'.

Nos ha costado mucho llegar a este tipo de clima en el que tanto el Gobierno y la Generalitat exhiban esta voluntad de reconciliación, de compromiso, de cerrar un capítulo, de un despropósito que no se tenía que haber dado en una sociedad moderna. Va ser muy muy difícil.

Mi respuesta fue una respuesta formal. Hagan ustedes lo que tengan que hacer. Cumplimos el total de la condena este mes de junio, hemos pagado la multa. En mi caso he dicho que sentía muchísimo participar en unas decisiones que fueron sin dudas una equivocación. Mi caso personal no me afecta nada, pero sí que lo desearía por el ansioso deseo de pasar página y que en Cataluña la reconciliación sea posible. No hay que olvidar que existen problemas dentro de Cataluña y esto solo se resolverá si metemos razón y si restamos sentimiento. La gente todavía se forma la opinión política con el corazón.

La situación va a ser realmente difícil. Estas situaciones tan difíciles... Si analizamos lo que ha pasado en Israel o en el País Vasco sabemos que siempre son los halcones los que toman las decisiones, no las palomas. Me preocupa que estos indultos, si es que se consiguen me gustaría que contaran con el concurso y con una cierta tolerancia con el otro gran partido de España, que es el PP. Será difícil sacar estos indultos si los halcones atacan y las palomas se defienden.

Habría que distinguir entre los acusados. He estado muy atento a sus palabras y creo que un cierto espíritu autocrítico existe. Todos somos latinos y mediterráneos y nos cuesta reconocer que las cosas no se hicieron bien. Cuando Cuixart dice que 'lo volvería a hacer' defiende que él volvería a defender la manifestación, la movilización, la reivindicación... A mí no me suena tan contestatario y si se vuelve a hacer se tendrán que atener a las consecuencias que surjan.

El tribunal sentenciador ha dicho lo que tenía que decir y es verdad que Manuel Marchena, en la parte más filosófica de la condena tenía un apartado en el que dice que no deja de ser consciente que estamos corriendo el riesgo de encerrar en los límites de una aproximación jurídica un problema que tiene una solución política. El Gobierno reivindica el papel político para resolver este asunto.

Si cerramos bien esta página y si dejamos de tener a políticos y activistas en la cárcel, el independentismo se puede desinflar definitivamente. Hay un sector que simpatiza con el procés por corazón, por simpatía, por la gente que está en la cárcel. Yo no he compartido la idea de que esto fue un golpe de Estado.