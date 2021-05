Hoy parece que tampoco va a ser tranquila la sesión de control al Gobierno, que empieza dentro de una hora en el Congreso de los Diputados. Si la de la semana pasada coincidió con la crisis de Ceuta, y eso desvió las preguntas de algunos partidos de la oposición, la de hoy coincide con el primer pronunciamiento claro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los posibles indultos a los presos del procés.

Sánchez va preparando el terreno ante una decisión, exclusivamente política y que, en última instancia, le compete a él. Y como es una decisión política, los elementos a tener en cuenta antes de tomarla tienen que ver con la política y así el presidente del Gobierno entiende que si hay indultos se puede avanzar en el diálogo y la concordia con Cataluña. Una manera de salir de la rueda del hámster en la que lleva demasiado tiempo instalado este conflicto.

Pero como es una decisión política se va a someter también a la crítica política y el PP no ha perdido el tiempo. El Gobierno ya sabe que no puede contar con el primer partido de la oposición para nada, partido que además tiene ataques de amnesia constantes. Ahora se les han olvidado los indultos que sus gobiernos concedieron. Aunque también es cierto el no a todo de Casado le quita valor a este en concreto, un no más que no se distingue del resto.

La decisión de indultar o no, completa o parcialmente, a los presos del procés es una decisión difícil y será controvertida sin duda, pero es una decisión legítima. Sánchez sabe el desgaste que le va a suponer y por eso quiere distanciarla al máximo de una próxima convocatoria electoral. Pero sabe también que puede contar con el aval de sus socios parlamentarios, aunque el ruido del PP será, sin duda más fuerte. Lo comprobaremos en seguida en la sesión de Control en el Congreso.