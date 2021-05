Una guía para saber donde está Moussa Konte

Estos días en Ceuta lo hemos vuelto a comprobar al menos otros dos muertos que ha sido enterrados sin nombre en el cementerio musulmán de la ciudad. Son demasiados los cementerios del sur de nuestro país donde hay filas de nichos, muchas lápidas o enterramientos sin nombre. Son las víctimas de este sistema migratorio que después de más de 30 años de llegadas de pateras u otros cruces irregulares peligrosos acumula una cantidad nunca determinada de muertos de los que no sabemos sus nombres, entre otras cosas porque sus familiares no tienen a donde acudir para que se busque a sus seres queridos, para saber cuándo se produce un naufragio si su hija, su marido, o su primo está vivo o está entre los cadáveres recuperados.

Sólo el año pasado el año pasado murieron 2.170 personas en 88 naufragios de embarcaciones en las distintas rutas hacia España, la mayoría en la que se dirige hacia las islas Canarias, según estimaciones del colectivo Caminando Fronteras. Ante la falta de un sistema público que sigue sin funcionar, hoy por primera vez se va a presentar una guía para que todas estas familias víctimas de la ruta argelina por el Mar de Alborán o la de Canarias puedan buscar a sus seres queridos.

Hace unas semanas, un familiar de Konte Moussa, uno de los 56 muertos en una de las mayores tragedias registradas la del cayuco encontrado con 24 cadáveres al sur de El Hierro, que no tiene un teléfono de la administración española donde informarse, acaba contactando con Caminando Fronteras: “Nos gustaría saber, hay alguien que nos ha dado su número, si mi primo está vivo o no. Mi primo salió de Mauritania del 4 al 5 de mayo en la noche, eran 59 personas, estuvieron perdidos 20 días en el mar, hemos escuchado en las noticias que han muerto todos menos 3 supervivientes, dos chicos y una chica, no sabemos si es verdad, le voy a enviar la foto de mi primo a ver si lo encuentra por favor”.

“¿Cuánta gente está viva? ¿3 de los 59 o hay todavía más vivos? Todos los 59 han desparecido salvo 3, hay alguien que nos está enviando fotos de la noticia” dice agobiado el primo de Moussa que hace de portavoz de la familia tratando de saber qué pasa con su primo. “Sí, señora le vamos a enviar el nombre y la foto, es Konte Moussa, ese es su nombre habitual, le vamos a enviar la foto a ver si lo puede identificar, incluso si tiene fotos del cadáver y nos la puede enviar por favor”.

Una guía para familias víctimas de la frontera

No lo encuentran, porque no se sabe a día de hoy si era uno de los 29 cuerpos tirados por la borda durante tantos días de infierno con el cayuco perdido o de los 24 cadáveres recuperados y enterrados sin identificar en los últimos días en Tenerife, porque no hay una guía oficial de cómo estás familias pueden reclamar a sus seres queridos.

Este miércoles a las 11:00 horas, Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, presenta la primera guía para Familias de Víctimas de la Frontera. Una presentación que la propia Maleno califica en Hoy por Hoy como un "primer paso al reconocimiento de que estas familias tienen derechos. Es este primer paso para decirle a las familias que tienen derecho a buscar". Además, en otro documento que también se presentará esta miércoles por la mañana, hablan de esos obstáculos y de esas dificultades y dan recomendaciones para avanzar, no solo a las familias, sino también a las administraciones.

"El primer paso para buscar a un familiar es denunciar y no se les deja. La administración no solo no abre la puerta, sino que obstaculiza", lamenta Maleno quien recalca que "cuando no sabes qué ha pasado con tu ser querido es un duelo que tiene un gran impacto psicológico. Es importantísimo que los estados colaboren".