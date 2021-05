La opinión de Carles Francino

Los navegantes experimentados, o también los hombres -y mujeres- que se dedican a la meteorología, saben perfectamente cuando resulta peligroso salir a navegar. Pero no creo que necesitemos meteorólogos ni capitanes de barco para concluir que el gobierno está a punto de meterse en una tormenta, en una galerna, que, según como vayan las cosas, podría provocar su hundimiento.

Me estoy refiriendo -como ya habrán adivinado- al posible indulto de los políticos catalanes que fueron condenados en el juicio del “procés”. Indulto que, si llegara, sólo podría ser parcial ya que el Tribunal Supremo, con su informe contrario emitido hoy, ha cerrado la vía de un posible indulto total. Y claro, llegados a este punto -previsible, por otra parte- resulta muy triste -a mí al menos me lo parece-, muy frustrante constatar que la posibilidad de discutir algo en este país, de debatir sosegadamente, sobre lo que sea, hace tiempo que voló por los aires.

Así que hoy tenemos un panorama imposible, donde toda la derecha española -y ya veremos si sólo la derecha- denuncia traición, rendición, humillación, fraude de ley y otras lindezas, mientras anuncia manifestaciones en la calle contra estos posibles indultos. Y el gobierno catalán por su parte, el recién estrenado Govern, continúa hablando de presos políticos, exiliados, causa general contra el independentismo, persecución, represión… para concluir que indultos, bueno, vale, pero que sería más justa una amnistía. Este es el panorama en el que Pedro Sánchez y su gobierno tienen que navegar; por eso decía antes lo del peligro de hundimiento.

Lo bueno es que el dilema, que creo que podemos plantearnos cualquiera de nosotros como ciudadanos, está bastante claro: ¿Qué hacemos?, ¿qué rumbo tomamos por seguir con la metáfora marítima?, ¿que sigan en la cárcel, que cumplan todas sus penas porque se saltaron la ley, amenazaron la unidad de España e ignoraron a la mitad de los catalanes? O ¿intentamos retomar la vía política -abandonada en manos de los jueces- considerando que otra mitad de catalanes no está de acuerdo con el actual sistema? El capitán de barco decidirá cuál de los rumbos le convence más, sabiendo -insisto- que no va a ser una navegación tranquila; y con un peligro añadido, para mí muy serio: que hay gente -bastante gente- en todas partes a la que esto de la tormenta ya le va bien, que no tienen ningún interés en arreglar el problema si no es imponiendo sus criterios. Y esto, bueno, esto va a ser muy complicado. Y no sé si tenemos reservas para aguantarlo, sinceramente.