"Es que ni Lady Gaga": el español que se ha convertido en una estrella en Pakistán de la noche a la mañana

Esta es la historia de un español que se ha hecho famoso en Pakistán de la noche a la mañana. En realidad, se han hecho famosos él y sus mascotas.

Estamos en Chitral, una región de clima extremo situado al norte de Pakistan. Entre los vecinos locales se cuela el sonido de un chico español y de sus perras: Robert, Cocaí & Chai: "Nos pillas nada más y nada menos que en casa de una familia real", cuenta Robert a los micrófonos de la SER. "Así como lo oyes (...) Codeándonos con la realeza y todo. En realidad ya no hay reino de Chitral porque la zona se anexionó a Pakistán en 1969 pero en la casa está el nieto del que fuera el último rey y sus hijos", explica entre risas.

Pero, ¿cómo acabaron Robert y sus perros ahí?: "Llegamos por casualidad, en realidad, sin saber quién era esta familia de alta alcurnia. Es que en Pakistán es muy común ir andando por la calle y que los locales te te inviten a un té, a comer o simplemente relajarte un rato en sus aposentos. Llevamos aquí ya ocho días desde ese té que nos invitó el nieto del rey, Hilal, y aquí seguimos. Nos están tratando a los tres como reyes, y nunca mejor dicho".

Los tres forman el blog 'Viajeros Perrunos', con el que pretenden cruzar el mundo a pie y mostrar la realidad canina de cada país. ¿Y cómo terminan un español y sus perras hospedados en una casa real pakistaní con todos los honores? Pues porque una entrevista les hizo saltar a la fama en el país: "Íbamos andando por la calle (..) cuando, prácticamente, me obligaron a entrar en su tienda de libros. Yo solo respondí a unas preguntas mientras me grababan con un móvil sobre cómo me sentía en Pakistán, si me estaban tratando bien, sobre mis perras... Y no sé cómo hicieron llegar el vídeo a los medios pero el caso es que en cuestión de horas ya nos conocía media provincia. La primera consecuencia de ser rock stars es la cantidad de gente que viene para preguntarte sobre tu periplo, tu país y, sobre todo, cómo te están tratando aquí en Pakistán, que es lo que más les interesa a todos: saber que estás bien. Ha habido gente que hasta nos ha perseguido en moto y en coche para para hacerse un selfie. Y la segunda consecuencia es que el gobierno de Pakistán nos ha puesto escolta. Es que ni Lady Gaga vaya".

Escoltas que se mueven allá donde ellos lo hacen: "Los policías en Pakistán son lo más. Normalmente trato de evitar a las autoridades cuando viajo, pero en Pakistán son un encanto. Los Kalashnikov que se gastan son solo fachada y, de hecho, tengo un buen puñado de amigos en Facebook, en WhatsApp también estamos en contacto... Me van preguntando que por dónde vamos porque, para bien o para mal, van cambiando. En cada distrito por los que hemos viajado hemos ido con diferentes escoltas. Algunos hablan inglés y he profundizado más con ellos, aprendiendo sobre seguridad nacional y sobre todo sobre sus vidas fuera del trabajo".

La idea de Robert era cruzar Asia a pie pero el coronavirus les mantuvo en la India durante 16 meses. Ahora, disponen de un par de meses más en Pakistan de visado: "Hemos hecho un mes hace poco y tengo otros dos meses de visa. Mi idea es viajar por diferentes zonas del país estos dos meses y seguir disfrutando de estos paisajes salvajes, este pueblo insuperable, y seguir conociendo más sobre la cultura. Ahora mismo es todo muy incierto con el tema del coronavirus. También está la opción de volar pero lo tengo como último recurso. Siempre viajo por tierra porque un trayecto en avión es muy sufrido para un perro. Y, de hecho, llegamos a Pakistán e India por tierra desde España y vamos a intentar volver a Madrid igual".