Fernando Molina, sobre el indulto: "Es muy difícil entender que nuestra ley esté desproporcionada en ese tema"

El reciente surgimiento de la figura jurídica del indulto tras la última decisión del Gobierno y resolución del Tribunal Supremo sobre los condenados por el proceso de independencia de Cataluña. Fernando Molina, catedrático derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid, admite la controversia: “La figura del indulto siempre ha sido muy polémica, desde la Ilustración, porque lo normal es que las cuestiones judiciales las resuelvan los tribunales y no el gobierno. Por eso el indulto siempre ha tenido mala prensa”.

El indulto ha creado controversia también dentro del ámbito jurídico: “Hay muchos especialistas que creen -o creemos- que debe ser suprimido porque no tiene sentido en Estados democráticos o bien muy reducido. Yo soy más bien este último sector” ha explicado Molina, que además ha señalado que “cuanto mejor es el sistema jurídico, menos se utiliza el indulto. Eso es clarísimo”.

Sobre el caso de los independentistas, el catedrático admite tener dudas. Aunque no ha leído con detenimiento la resolución del Supremo, ha confirmado que está bien fundamentada: “Es verdad que la figura del indulto tiene distintas aristas, y desde el punto de vista de la justicia y la equidad el Supremo lo resuelve perfectamente.” También ha señalado que es muy “difícil” entender que la ley española esté desproporcionada en ese tema, y si fuera así, lo que hay que hacer es reformarla.

Molina ha señalado la utilidad del indulto en otros casos internacionales, como el del proceso de paz en Colombia: “Por ejemplo, la pacificación de una sociedad dividida puede dar lugar a este tipo de medidas. (…) Para estos contextos, el indulto puede cumplir una función, y es cuestión del Gobierno decidir si se dan las condiciones para ello.” También ha destacado que este recurso se usó durante el gobierno de Obama en Estados Unidos: “Utilizó el indulto de una manera muy generosa, para poder sacar de prisión a personas con condenas altísimas debido a que el sistema penal norteamericano es especialmente duro. Por ejemplo, personas de grupos minoritarios y que habían sido condenados por tráfico de drogas. Es una forma de lavar la cama a un sistema que de por sí es injusto”

El nombre de Puigdemont también ha salido a escena debido a que no está condenado todavía. Molina ha aclarado que el indulto en España no solo incluye a condenados: “La propia ley del indulto -y esto no es muy conocido- admite en algunos casos el indulto previo. Esto es discutible, pero son casos como la rebelión y la secesión, porque la idea es que se pueda usar el indulto para desactivar una rebelión que está en marcha, pero no es la situación que se da ahora”.

Por último, el catedrático ha aclarado el peso de la resolución del Supremo: “El informe del Supremo es preceptivo, no es vinculante salvo a lo que se refiere a la confesión de un indulto total. El artículo 11 de la ley de 1870 impide que se confiera un indulto total si no hay razones de equidad, justicia o utilidad pública según la opinión del tribunal sentenciador, que en este caso lo será. La resolución tiene mucho peso.”