Alberto Soler: "Deberemos desescalar las medidas covid en niños"

Relajar ciertas medidas covid cuando llegue el momento puede resultarle complejo a determinado tipo de personas. "Cuando sea necesario llevarlas a cabo, el rebaño va a actuar. Hay que empezar poco a poco, no deberíamos hacerlo de golpe. Será una desescalada conductual que también llevarán a cabo los niños", afirma Alberto Soler, psicólogo especializado en crianza y autor de Tengo miedo, un cuento infantil en el que aborda a través de una aventura la emoción que aparece de niños y nos acompaña de adultos. "No hay que olvidar que el miedo también nos ha ayudado en esta pandemia: a ponernos la mascarilla, a poner distancia... ", añade.

"Los niños en pandemia han sufrido miedo y ansiedad. Familias con más recursos lo han llevado mejor. Los peques tienen una capacidad de resiliencia alta de la que no debemos abusar", reconoce Soler.

Todos tenemos miedo

"Esta emoción es de las que nos cuesta gestionar. Porque no la aceptamos. Hemos creído que podríamos vivir sin miedo, pero sería tan complicado como vivir sin alegría o tristeza. Las emociones no se eligen. Y si a los adultos les cuesta gestionar su propio miedo, no es menos complicado ayudar a los pequeños a manejar esa emoción. Frases como "no tengas miedo" o "eso son tonterías", aunque dichas con la mejor de las intenciones, no ayudan a poder normalizar y manejar la emoción", explica Soler.

Además, no todos los miedos son iguales. "Los hay evolutivos, por los que prácticamente todos pasamos en determinados momentos, y los hay patológicos o fóbicos. Y la forma de manejarlos será distinta", aclara el experto.