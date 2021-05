El rencuentro de 'Friends': entre la nostalgia y la risa

Friends ha sido una de las series más relevantes de la historia de la televisión. La vida de seis jóvenes en Nueva York sigue levantando pasiones incluso ahora, en pleno boom de las series de televisión. Las cifras son de infarto, 25 años después de su último capítulo, Netflix renovó su distribución por 100 millones de dólares. Y es que Friends es una de las series más maratoneadas incluso décadas después. Por eso el reencuentro que preparaba HBO Max era tan esperado.

Un regreso que no es un capítulo de ficción, sino una especie de programa especial donde juntan a los seis protagonistas, en una especie de entrevista con James Corden en un plató que recrea uno de los escenarios de la serie, la fuente de Washington Square que sale en la cabecera de la ficción. Un encuentro que trata de mantener la esencia del éxito de Friends.

En el especial hay tomas falsas, relecturas de los guiones de algunos capítulos más sonados. Ross, es decir, David Schwimmer, grita el mítico "Pivot" cuando suben un sofá por la estrecha escalera del apartamento. Los actores y actrices, estrellas después de la serie, recorren el set de rodaje. Aparecen Cindy Crawford, Tom Selleck o Reese Witherspoon y otros artistas entre los que destacan Lady Gaga, Justin Bieber o Malala Yousafzai. Casi dos horas de reencuentros, de bromas, de mirar para atrás y de confesiones, como la de Jennifer Aniston y David Schwimmer sobre su relación dentro y fuera de la pantalla. Por todo ello han cobrado dos millones y medio por el capítulo, cuando en los noventa, los protagonistas se llevaban 2.500 dólares por episodio. Prueba de lo que Friends significó y ha significado en una industria que todo lo mide por dinero, como si siguiéramos en los aciagos noventa.

Una de las grandes bazas de Friends, que explicaría su fuerte impacto en la cultura pop, puede ser la ruptura de la regla de la memoria: es una serie en la que sí se enlazan los capítulos con un componente melodramático. Las bromas recurrentes a lo largo de las ocho temporadas, el uso del humor físico bien jugado, o la sensación de conocer a esos personajes de toda la vida, además de saber perfectamente qué diría cada uno en cada ocasión, daban al espectador de la época un bálsamo al encender la televisión (la NBC en Estados Unidos, Canal Plus en España), y la sensación de estar un rato con tus propios amigos.

“Nunca me habría imaginado que las generaciones posteriores seguirían vigentes hoy en día, pero la calidad del humor sigue siendo bueno”, considera Manuel Guedán, editor del libro ‘Sitcom. La comedia en la sala de estar’ (editado por Lengua de Trapo). En ese ensayo, la autora Andrea Morán insiste en que el revisionado de la serie ya no es tan satisfactorio como en su época, por las bromas homófobas y machistas que incluía la ficción creada en los noventa. Sin embargo, en muchos temas fue precursora. Se hablaba de preservativos, de vientres de alquiler -aunque es cierto que no se cuestionaba-, de parejas de lesbianas, de independencia económica en la pareja, pero lo político se dejaba de lado, un signo de la época que también refleja a la generación que aupó esta ficción.



La serie refleja una época concreta, con una ideología clara. Muestra el Nueva York pre 11-S en el que todo está en calma, hay riqueza económica y la liberación sexual -esa que explotará en Sexo en Nueva York- está bien vista. Friends se ha entendido como un lugar del pasado en el que refugiarse, quizá , de ahí que sea la serie perfecta para un domingo por la tarde, para un vuelo de larga distancia o para solucionar una noche nostálgica. La de Mónica, Ross, Joey, Phoebe, Rachel y Cheddle es una generación conservadora, que vive la amistad pero piensa en la boda y el retiro familiar a las afueras de la gran ciudad, que se deja arrastrar por ese neocapitalismo que, en aquel momento, apenas tenía voces críticas en prime time. “Es reflejo de una generación que, en un momento dado, pensaba que estaba extirpando ciertos clichés, pero realmente solo los estaba postergando”, dice Manuel Guedán.

La novedad de Friends, como señalan sus tres creadores en el especial, es que hablaba de la amistad. No había un protagonista, sino que los seis amigos y su relación entre ellos eran el centro de todas las tramas. Eso fue novedoso en la ficción, también que hubiera público durante el rodaje, algo que hizo ver a los guionistas qué tramas tenían más éxito. Era como tener Twitter in situ.

Friends fue un fenómeno en muchos sentidos, los cortes de pelo en la peluquería se demandaban por el nombre de dos de sus protagonistas, Jennifer Anniston y Courteney Cox, la gente hacía recorridos por los edificios y lugares neoyorquinos que salían en la ficción: Washington Square o Perry Street. Hubo cafés en muchos pueblos de España que emulaban el Central Perk, lugar de reunión de estos seis amigos. Fue un fenómeno que aún hoy sigue congregando a un público ingente frente al televisor.

La serie se enmarca en el género de la ‘sitcom’, ahora casi destronado de la televisión, pero que ha sido un género muy demandado por el público. Una comedia caracterizada por la duración de no más de 30 minutos, la unidad espacial y temporal y la falta de memoria de los capítulos, ha sufrido enormes evoluciones a lo largo de los años. Las risas enlatadas son una de las señas de mayor identidad de estas comedias de situación y constituyeron el germen de las dramedias o comedias de autor que llevamos años disfrutando, como ‘Girls’, ‘Louie’ o ‘Master of None’.