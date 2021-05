Disney se apunta a la estética punk en 'Cruella'

Pocas empresas en la industria cinematográfica saben leer el momento cómo lo hace Disney. No solo por su estrategia empresarial, que le ha llevado a ser la más grande entre todas las majors y haciéndole sombra a la mismísima Netflix, también en cuestión de contenido. La compañía ha dejado a un lado a las princesas sosas y aburridas, para centrarse en personajes de mujeres guerreras, como vimos en la versión de carne y hueso Mulan, o hacer spin off sobre las villanas de los clásicos cuentos, como vimos en Maléfica, con Angelina Jolie.

Esta semana, Disney estrena Cruella, con Emma Stone y Emma Thompson en un intento de indagar en la historia de la villana de 101 dálmatas. Aquí ya aparecen los perros y esa obsesión futura de Cruella, una mujer despiadada en la historia animada, y a la que conocemos en esta versión punkarra desde niña.

"Los villanos son siempre muy divertidos de retratar porque simplemente tienes más licencia para hacer cosas que no son del todo apropiadas o traspasar los límites, y crear estos personajes más grandes que la vida. Quería que hubiera una zona gris y poder sentir empatía con las decisiones que estaba tomando y las situaciones a las que estaba respondiendo. Y quería hacerlo de una manera que fuera realmente divertida", explicaba el director Craig Gillespie en la rueda de prensa virtual.

Insistía en ese atrevimiento la actriz Emma Stone: "Creo que definitivamente es oscuro para una película de Disney, tal vez no para un tipo de película con clasificación R. Pero sí, lo era, era más oscuro de lo que he visto en una película de Disney durante mucho tiempo".



Emma Stone se queda huérfana en el Londres de los 80 y sobrevive a base de robos, junto a dos amigos, soñando en convertirse en una gran diseñadora de moda. Gracias a su talento comienza a trabajar para la baronesa, Emma Thomson, un personaje que recuerda a la Meryl Streep de El diaro viste de Prada, pero peor... y que le viene como anillo al dedo a la actriz británica, que se lo pasa en grande con el papel.

“Me he basado en mi vida, obviamente. Creo que si mi esposo estuviera en la habitación, él diría que no he necesitado actuar", bromeaba la veterana actriz. "Me divertí mucho haciéndola porque creo que he estado preguntando durante bastantes años si podía ser una villana de verdad. Pasé décadas jugando a lo que mi madre solía llamar "Buenas mujeres con vestidos". Y ahora tengo que interpretar a una mujer realmente malvada con vestidos", explica divertida Thompson.



Por su parte, la otra Emma, Stone, juega con un personaje que va envileciéndose a lo largo de la película, pero al que Disney ensalza por su gamberrismo, estilo y su origen trágico. "Hay una especie de rechazo al personaje de Estella, antes de convertirse en Cruella, que se produce porque aunque es dulce, no está nada empoderada. Y diría que hay algo sobre Cruella que es bastante tentador, porque ella es quien es, para bien o para mal", explica Stone.

La película cuenta con un guion de Dana Fox y Tony McNamara, guionista de La Favorita, película en la que también trabajaba Emma Stone. Cruella tiene un punto gamberro, retorcido y una estética punk, tanto en el vestuario como en su banda sonora donde suenan, Tina Turner, Iggy Pop y hastalos Clash.