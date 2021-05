'Despierta la furia', una venganza enrevesada (pero con Jason Statham)

Fueron dos de las figuras clave del nuevo cine británico de finales de los 90. Sus locas películas de atracos y gángster con mucha comedia redefinieron el cine de acción con títulos hoy de culto como ‘Lock and stock’ o ‘Snatch, cerdos y diamantes’. 15 años después de su último trabajo juntos, Guy Ritchie y Jason Statham vuelven a verse las caras en ‘Despierta la furia’. "Siempre me ha gustado mucho Jason Statham como actor; de hecho, fui la primera persona que utilizó a Jason Statham como actor. Siempre pensé que debía ser una estrella de cine, y estoy muy contento de ver que se ha convertido en una. Él siguió su camino, yo el mío. Pero sentí que debíamos volver a juntarnos y pensé que esta sería la historia perfecta para que Jason y yo nos reuniéramos. No es una película divertida. Es seria. Es muy agresiva. Tratamos los temas de la venganza, de la familia, de los pecados del padre que recaen sobre el hijo", explica el director en declaraciones facilitadas por la distribuidora.

Una historia más oscura y con menos humor en la que el actor combina sus dotes para matar con el trauma familiar en un personaje parco en palabras y con mucha socarronería. Statham interpreta a H, un supuesto guardia de seguridad que entra a trabajar en una empresa de vehículos blindados, una compañía que mueve miles de millones de dólares cada día y es objetivo de numerosos asaltos. Pasa las pruebas sin destacar, no tiene apenas relación con sus compañeros, pero en el primer incidente, exhibe su manejo de las armas liquidando en minutos a un grupo de atracadores.

Su actitud empieza a levantar sospechas sobre su pasado, especialmente entre sus acompañantes, Holt McCallany, conocido en los últimos años por su trabajo en la serie ‘Mindhunter’, y Josh Harnett, la joven estrella que se apartó de los focos y ahora vuelve al cine comercial con este rol secundario.

Y ahí entra en acción Guy Ritchie con el montaje y el misterio sembrado sobre este hombre con sed de venganza. El director también firma el guion, adaptación libre de la película francesa de 2004 ‘Le convoyeur’, junto a dos de sus colaboradores habituales de los últimos años, Ivan Atkinson y Marn Davies. El realizador británico recurre a los saltos temporales y la sucesión de tramas para ir desentrañando este rompecabezas, un ajuste de cuentas enrevesado y, en ocasiones sobreexplicado, que cambia los puntos de vista hasta desembocar, como era previsible, en un gran enfrentamiento final.

Llena de giros, de mafiosos de poca monta y soldados convertidos en un escuadrón -por cierto, entre ellos Scott Eastwood, hijo de Clint-, Statham completa su arco dramático de forma gélida y obsesiva, un tipo duro de manual, con unos secundarios desdibujado. "Lo veo como un tipo complicado que por encima de todo es padre. Aunque me convertí en padre bastante tarde, siento que todo gira en torno a ello en mi vida. Por eso, que me lo quiten es un horror inimaginable. Te preguntas cómo podrías volver a cierta normalidad tras la muerte de un hijo o una hija, ya que parece inimaginable. Estas son las conversaciones que tuve con Guy sobre mi personaje", asegura el actor.

Ritchie quiere preocuparse por la psicología de los personajes, pero lo suyo es la adrenalina y la tensión, no hay tiempo con estos tipos para indagaciones o emociones. Respecto a anteriores trabajos, se entrega a la acción de forma más relajada, contenido en los movimientos de cámara y menos ritmo de planos, pero con una violencia igual de explíticita y visceral. Por el camino, también se deja el humor o el tono más macarra y divertido que le dio el éxito. La cinta queda, por momentos, en terreno de nadie, presa de lo dramático. Entre el clásico thriller de venganza y las cintas rocambolescas de atracos, Ritchie compone un entretenimiento irregular que se toma demasiado en serio, una película menos 'disfrutona' que 'Señoras de la mafia', su anterior film, pero que demuestra que este es su hábitat natural y no los remakes de Disney.