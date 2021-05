El Villarreal conquistó este miércoles el primer título de su historia tras derrotar en la final de la Europa League al todopoderoso Manchester United en una interminable tanda de penaltis (1-1 y 11-10), después de un partido con muchas alternativas que tuvo que decidirse desde los once metros después del pleno de toda la plantilla amarilla.

Fernando Roig, emocionado

Llevaba muchos años mereciendo tocar el cielo el proyecto de Fernando Roig, un equipo humilde, de una población de poco más de 50.000 habitantes y que presume de una cantera infinita, ejemplo en el fútbol español. Todo eso no es casualidad y su victoria este miércoles en el Gdansk Arena, tampoco. Su título fue más que merecido aunque necesitase grandes dosis de sufrimiento. El fallo de De Gea fue definitivo.

El propio presidente quiso celebrarlo en los micrófonos de El Larguero con Manu Carreño y afirmó que lo vio con su mujer, aunque ella más nerviosa que él: "Ella cierra los ojos, y ahora he visto a mi hijo levantando la copa, muy emocionante todo. Esta es la culminación de un año muy importante. ¿Alguien más feliz que yo? No creo", detalló.

Gerard Moreno, el goleador

Así lo ha vivido la afición en los bares.

MOMENTO HISTÓRICO DEL VILLARREAL! pic.twitter.com/sPJ0AjkXQi — Radio Castellón (@radiocastellon) May 26, 2021

Gerard Moreno, el delantero del equipo, también estuvo en el programa: "Ha sido un año difícil para mucha gente. Nosotros también hemos perdido a familiares, va por ellos. Nosotros lo vamos a celebrar a lo grande porque es algo muy difícil de hacer".

Rulli, protagonista del partido

Pero el protagonista de la noche era Gerónimo Rulli y no podía faltar a la cita radiofónica. El portero le dijo a Manu Carreño que ni se acordaba de cómo metió el penalti, minutos después de lanzarlo, debido a la adrenalina. "¿El último penalti? ¡Ni lo sé, estaba recaliente! ¿De Gea? No hemos hablado. Cuando agarré la pelota no sabía ni qué hacer. Que mi primer título se defina de esta manera es una felicidad que no puedo comparar con nada de mi carrera. ¿Mi penalti? Lo único que sabía era que iba fuerte, pero nada más. Cuando tocó la red fue una satisfacción. No había ensayado", sentenció.

Unai Emery, un banquillo de éxitos

El técnico Unai Emery quiso agradecer el título a los jugadores y a la afición: "Los jugadores han demostrado una buena mentalidad en toda la competición, pero también en la final. Hemos sabido competir y sufrir. Los jugadores han estado fabulosos".