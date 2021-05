Este miércoles por la noche saltaba la noticia que muchos imaginaban que sucedería: Zinedine Zidane dejará de ser el entrenador del Real Madrid y no será el técnico blanco la próxima temporada.

Antonio Romero ya informó en febrero en 'Carrusel Deportivo' que el francés tenía dudas de continuar y finalmente la noticia se ha confirmado. El galo abandona el club blanco por segunda vez.

Fabrizio Romano, periodista italiano que fue el primero en contar este miércoles la decisión definitiva de Zidane, contaba más detalles en 'El Larguero': se espera que este mismo jueves le comunique la decisión a Florentino Pérez.

🚨⚽️ @FabrizioRomano, en @ellarguero



💥 "Zidane ha decidido contarle a la gente de su entorno que deja el club, al 100%"



🗣️"Solo tiene que hablar con Florentino, creo que lo hará mañana"



🇮🇹 "Allegri tiene un acuerdo con el Madrid desde hace tres meses, es el gran favorito" pic.twitter.com/9cMbpl7PoD — El Larguero (@ellarguero) May 26, 2021

Además, Javier Herráez informaba en 'El Larguero' que en la plantilla del Real Madrid la sensación es de "bajonazo". La gran mayoría de los jugadores querían la continuidad del técnico.

Por su parte, Antón Meana, contaba que Massimiliano Allegri lleva todo el año esperando al Real Madrid, es lo que siempre le ha comunicado a su entorno. El italiano tenía claro que el tren del Real Madrid no podía dejarlo pasar.

El Sanedrín

Manu Carreño: "Me recuerda en cierta medida a lo que pasó en la primera etapa de Florentino Pérez. En cierto modo Zidane volvió sin cambio de ciclo y ahora, ese cambio de ciclo, hay que acometerlo. ¿Quería ser Zidane el hombre que le dijera a Marcelo, a Isco y alguno más que se tenían que ir a su casa? Creo que ha habido muchos factores encima de la mesa, ha sido un año muy difícil para el propio Zidane, no olvidemos que hubo dudas sobre él incluso dentro del club. Parece que es algo irreversible".

Jesús Gallego: "Creo que todos esperábamos un poco esto aunque estaba la posibilidad de que el Madrid le convenciera. Lo que sí creo es que es necesaria una explicación, esto lo tiene que explicar Zidane. Irte dos veces con contrato en vigor... creo que no he visto a un profesional hacerlo y dejar al club en la estacada dos veces seguidas".

Julio Pulido: "Creo que todos apuntamos a que la principal razón por la que Zidane quiere marcharse es porque no quiere acometer esa revolución en el vestuario y porque tiene que jubilar a alguno de los jugadores y yo no creo que esa sea la única razón, pues Zidane ha jubilado deportivamente a alguno de sus jugadores este año. Creo que Zidane empezó a marcharse en aquella rueda de prensa previa frente al Huesca. Creo que en esos diez días que no estuvo en Valdebebas por el COVID escuchó y leyó demasiado, y lo que leyó y escuchó no le gustó. No le gustó que el club dudara de él, que aparecieran nombres de entrenadores para la próxima temporada y él tomó nota de ello. Creo que la decisión la tenía tomada, estos días sinceramente no entiendo muy bien qué ha pasado, y la ha hecho efectiva hoy diciéndoselo primero a la plantilla, un detalle importante también".

Mario Torrejón: "En mi opinión particular me parece radicalmente diferente a su primera salida como entrenador. En la primera fue tras un éxito brutal, no podías tocar ya más techo, se iba Cristiano... muchas circunstancias que sí justificaban una salida que yo ahora mismo no veo. Estoy de acuerdo con Gallego, creo que hace falta una explicación. Ni entiendo la salida ni me gustan las maneras".

Matallanas: "Conociéndole, dudo que haga la explicación. Puede perjudicar mucho al Real Madrid si cuenta lo que él considera como desencuentros. Y al no hacerlo, lo que provoca, y creo que es algo que hace a propósito, es su posible vuelta. Zidane es el Molowny del Madrid pero desde fuera. Además, me apuntan que la semana pasada, en un encuentro con Florentino, le dice que lo va a comunicar después del partido del Villarreal y este le pide que espere unos días. Lo que no me cuadra es que lo de Conte se anuncie hoy mismo".

Antón Meana: "Esa conversación que desvela Matallanas tiene un sentido. El Real Madrid no puede repetir lo que pasó en 2018. No puede andar buscando entrenador durante un mes y luego sacar al último que estaba por ahí... es importante la imagen. Se engañarían las dos partes si no dijeran la verdad: es una noticia buenísima para Zidane y para el Madrid. Le han criticado durante todo el año, le han querido echar... el Madrid necesita un cambio de jugadores, si puede, y de entrenador también".