Acuerdo en la prórroga de los ERTE

A falta de un día para que el Consejo de Ministros extraordinario -convocado para este jueves- de luz verde a una nueva prórroga de los ERTE, la mesa de diálogo social ha llegado a un acuerdo que ha permitido desbloquear las negociaciones en un punto intermedio entre la propuesta inicial del ministerio de Seguridad Social y la patronal, las dos posiciones más distantes durante los últimos encuentros.

Como buscaba el ministro del ramo, José Luis Escrivá, las bonificaciones serán superiores en el caso de las empresas que recuperen a los trabajadores del ERTE que las que los mantengan en él, sin embargo, estas también serán lo suficientemente elevadas como para satisfacer las demandas de la CEOE.

Así, los ERTE para los sectores protegidos tendrán una bonificación de hasta el 95% para aquellas empresas que activen a sus trabajadores -una tasa que baja hasta el 85% en el caso de las empresas de más de 50 trabajadores- y las exenciones para aquellos trabajadores que se mantengan acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo alcanzarán el 85% para aquellas compañías que tengan menos de 50 trabajadores -que se reducirá al 70% en septiembre- y el 75% para las que tengan más -el 60% en septiembre-.

Estas cifras han recibido el visto bueno de todas las partes en la reunión telemática celebrada entre Gobierno, patronal y sindicatos, y han sido posteriormente revalidadas en el comité ejecutivo de la CEOE, a la espera de que la prórroga sea finalmente aprobada por el Consejo de Ministros.

"Un acuerdo siempre hay que valorarlo en positivo, afortunadamente hemos acabado llegando a un acuerdo, que no ha sido fácil, pero siempre trabajamos intensamente en esto" apunta el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi en Hora 25 de los Negocios, aunque subraya que "no es bueno que sea en el último minuto siempre". "Parece que, por el motivo que sea, este rito que a veces se tiene, de que debe ser en el último minuto… a las empresas no nos gusta mucho, porque las empresas tienen que prever qué tienen que hacer, por ejemplo, en el caso de los fijos discontinuos, tienen que avisarles antes de tiempo, porque si no, incluso se llegaba a destiempo. Por lo tanto, felicitarnos porque hemos llegado a un acuerdo, pero si esto hubiera podido ser la semana pasada, mejor que mejor." defiende Garamendi.

Una visión que comparten desde los sindicatos. "Creo que el acuerdo solo tiene una lectura: teníamos que cerrar toda esta etapa de los ERTE con la pandemia con un acuerdo. Siempre ha habido discrepancias, siempre la negociación se ha forzado hasta el último segundo, y, en todo caso, a mi me parece que lo importante es que tenemos un acuerdo. Hay discrepancias con el gobierno, yo creo que no existen empresas zombie, si existen el gobierno debe de actuar, para eso tiene la inspección de trabajo. Y, por otro lado, yo creo que estas exoneraciones lo que generan es alguna dificultad de competencia entre empresas porque los que hayan sacado a los trabajadores antes van a tener menos exoneraciones que los que lo saquen después. Creo que no se va a cuestionar el acuerdo de pensiones, el primero está prácticamente cerrado, aunque es verdad que va a haber más dificultades con el segundo, y las reformas laborales" señala en Hora 25 de los Negocios Pepe Álvarez, secretario general de UGT,