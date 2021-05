Ánimos revueltos

Revueltos andan los ánimos en la familia socialista. O quizás sería mejor decir en las cúpulas del socialismo, que cuando hablan de Cataluña suelen convertirse en cumbres borrascosas. Bien lo sabe el PSC, que ha sufrido la incomprensión de los propios casi tanto y a veces incluso más que la de los extraños. Ahora el motivo es el posible indulto a los políticos independentistas catalanes condenados. Una medida de gracia que el Tribunal Supremo no avala porque sigue mirando en clave judicial, como le corresponde, lo que necesita ser observado de una vez en la clave política que debería haber sido pero no fue. Y eso no necesariamente responde a la táctica de supervivencia de la legislatura -como acusa la derecha a Pedro Sánchez y que en cualquier caso es una derivada, sí, efecto, pero no causa-, sino a la voluntad de intentar resolver un problema al que quienes son contrarios o reticentes tampoco aportan solución, sólo oposición y ruido allí donde se necesita pacto y sosiego si no se quiere seguir avivando el problema, como se ha hecho hasta ahora.

Hay días en los que parece que algunos de quienes ocupan una silla en el Comité Federal del PSOE han dejado de entender el significado del adjetivo "federal". Los mismos que tampoco entendieron ni aceptaron, quizás siempre, la parte de responsabilidad que la gobernanza les adjudicó en la lucha contra la pandemia, muy especialmente cuando se acabó el estado de alarma y parecía que temían tener que tomar decisiones por sí mismos sin el amparo superior. Una actuación federada, como le gusta, en cambio, enfatizar al exministro Illa. El actual líder de la oposición en Cataluña, por cierto, que ganó las elecciones apelando a pasar página, a encontrar soluciones, pero que el independentismo ha dejado fuera del gobierno por haber sumado más circulando en sentido exactamente contrario. ¿No debería esto ser significativo para sus supuestos compañeros de filas?