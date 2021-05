Una víctima de los atentados de Barcelona: "Sigo teniendo el motor de la furgoneta en mi cabeza"

El juico de los atentados de Barcelona y Cambrils era la esperanza para muchas de las víctimas para pasar página. Pero para muchos, como Miguel, "solo ha añadido más páginas" a su dolor, ya que siguen sintiéndose olvidadas. Miguel tiene 63 años y todavía hoy revive lo que vivió. "Nunca puedes cerrar: hay gente que no puede salir de casa porque escuchamos el escape de un coche un poco fuerte, gritos o un motor revolucionado y, como yo, empieza a temblar. El motor lo sigo teniendo en mi cabeza", relata. El día de los atentados estaba en la Rambla. Subía con su hija, Eli, de 28 años, hablando por la Rambla, cuando escucharon unos gritos. "Lo único que se me ocurrió era que la policía estaría actuando contra los manteros", explica. Ese pensamiento duró un segundo. "De golpe, ya vimos la furgoneta como venía directamente hacia nosotros".

Miguel empujó a su hija, apartándola a un lado. Él no se pudo mover porque va en silla de ruedas. "Estaba bloqueado y vi que me iba a dar", relata. "Pero en ese momento, se cruzó alguien en medio y desvió la furgoneta a la derecha", que se paró encima del mosaico de Miró. La víctima le cayó encima y le produjo heridas. Se incorporó, agarró a su hija y corrió hacia el interior de un hotel, aunque ella le gritaba que tenían que socorrer a las personas que estaban tumbadas en el suelo. "Ese día nos cambió la vida", relata Miguel. "Aunque rías o salgas de fiesta, no hay un solo minuto en que esto no esté presente", lamenta.

La sentencia de los atentados admite lo que decenas de víctimas no se han cansado de denunciar: "las víctimas son las grandes olvidadas" de la investigación. "La sentencia, respecto a los acusados, me da igual", concluye Miguel. "Eso no va a devolvernos a los que murieron, ni va a devolver la tranquilidad a las personas que ya no tenemos; la sentencia debería reconocer como víctimas a las personas que vivieron aquello y darles el apoyo necesario; no apoyo económico, sino emocional", afirma retorciendo los dedos. "Las secuelas psicológicas no las contempla nadie".

En unos meses se conmemorará el cuarto aniversario de los atentados de Barcelona, y ni Miguel ni su hija, ni muchas otras víctimas, han recibido todavía una llamada del ministerio del Interior. "Sientes decepción, impotencia, rabia. Nos sentimos manipulados cada vez que un político sale a hablar de víctimas del terrorismo", se queja Miguel, que mantiene que se siente una víctima doble: "primero por haber estado en el lugar del atentado y segundo, por la burocracia" a la que se ha enfrentado para ser reconocido como víctima del terrorismo.

El suyo es un caso paradigmático. Como él presentó lesiones, fue reconocido como víctima. No lo fue su hija, que estuvo a su lado y recorrió la Rambla viendo una decena de cadáveres de la masacre. Tampoco lo fueron dos chicas de una farmacia de la Rambla, a quien un policía entregó a un niño herido. Era Julian Cadman, de 7 años. Un niño australiano que murió en sus brazos. Es el caso también de una joven que conducía junto a su pareja. Se acaba de sacar el carné. Al pararse en el semáforo, puso el freno de mano. No se llegó a poner en verde. Antes, le cayeron sobre el capó los cuerpos de dos víctimas. Cuando más de un día después, pudo recuperar el vehículo, tuvo que lavar con amoníaco la sangre del capó. Ninguno de ellos ha sido reconocido oficialmente ni se han podido personar en el juicio.