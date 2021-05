Otra oportunidad para Esquerra

El informe del Supremo sobre los indultos a los presos del procés, que se conoció ayer, no fue ninguna sorpresa. Se muestra contrario, como era previsible, pero sirvió para aumentar todavía más los decibelios del ruido que ya había provocado el pronunciamiento, por primera vez, del presidente del Gobierno.

Es un informe no vinculante, como también lo es el de la Fiscalía, que también se había pronunciado en contra, pero es suficientemente contundente como para que el Gobierno tenga que hacer un sobresfuerzo para argumentar y explicar muy bien una decisión que parece ya adoptada y que va en el sentido contrario que los informes jurídicos.

No me detendré ahora en el detalle, luego lo haremos, de las veces en las que un gobierno ha indultado con la justicia en contra, de las veces que lo ha hecho sin que haya arrepentimiento de los condenados, hay ejemplos de todos los colores, para todos los gustos, y de delitos diversos. Todos los que ahora se llevan las manos a la cabeza por las intenciones del Gobierno deberían empezar a repasar la hemeroteca. Esto no quiere decir que el gobierno no tenga que dar argumentos de peso para explicar por qué quiere hacerlo, porque la explicación, como la decisión es exclusivamente política.

Si el Gobierno cree que con el indulto podremos salir del bucle catalán, que es un objetivo que merece los esfuerzos y los sacrificios que parece que el Ejecutivo está dispuesto a hacer, tendría que explicar qué garantías tiene del otro lado. Porque, de momento, las señales que envía el independentismo son, como mínimo, confusas. Y la hemeroteca, otra vez, está llena de señales lanzadas por el Gobierno de España nunca correspondidas por señales desde Cataluña.

El coste de los indultos va a ser enorme, y no solo para Pedro Sánchez o el gobierno que preside, va a ser grande también para la convivencia y los niveles de crispación, la derecha ya amenaza con sacar toda su artillería, en las instituciones que presiden y en la calle.

Así que sería importante que Pedro Sánchez se asegurara la correspondencia a este gesto por parte del gobierno recién estrenado de Pere Aragonès. Esquerra Republicana tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que son otra cosa, bueno, otra oportunidad, porque hasta ahora todas las que ha tenido las ha echado a perder.