España, 1 de los 4 países de Europa que no reconoce la Medicina de Urgencias como especialidad

El 27 de mayo es el Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, esa medicina que tan indispensable ha sido a lo largo de este último año para poder combatir al coronavirus. Un día en el que los sanitarios han aprovechado para manifestarse en las calles y exigir que se les reconozca como especialidad. "Sólo España, Portugal, Austria y Chipre no reconocen la especialidad" explica Javier Millán, responsable de relaciones institucionales, "España se está quedando a la cola".

Las Urgencias y Emergencias en España atienden cada año a más de 27 millones de personas. Es una de las áreas que más gente atiende y en cambio no es considerada especialidad pese a las innumerables peticiones de los sanitarios y las directrices europeas. 29 países en Europa reconocen esta especialidad y más 100 en todo el mundo. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019 instaba a todos los estados a tener una formación especializada en el ámbito de la Urgencias y las Emergencias.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, trabaja para ir en línea con el resto de Europa. No reconocer la especialidad de esta área hace que, por ejemplo, la labor de un médico de urgencias de España no esté reconocida en el extranjero. De la misma forma que un extranjero no puede trabajar en España.

Millán denuncia la "incongruencia" que se da en el país cuando "se reconoce la especialidad en el ámbito militar y no en el civil". El ejercito español sí contempla esta especialidad porque la normativa internacional les obligó y así se mantiene desde 2015 que fue aprobado por el Ministerio de Defensa.

Desde SEMES subrayan que todos los ministros de sanidad han apoyado siempre esta iniciativa pero que nunca han hecho nada por llevarlo a la práctica. Millán añade que se trata de un "incumplimiento de la normativa europea" y que este reconocimiento al trabajo que realizan muchos sanitarios también ayudaría a "contribuir el fortalecimiento de la sanidad española".