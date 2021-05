Yuriko Saeki, excoordinadora del Villarreal: "La reputación que tiene el Villarreal en Japón es brutal"

Ayer fue el día más importante en la historia del Villarreal C.F. No todos los días un equipo se proclama campeón de la Europa League y , mucho menos, partiendo de una teórica posición de inferioridad. Las vitrinas de su rival, el Manchester United, están llenas de decenas de trofeos, pero el escudo, ya se sabe, no gana partidos. Si la felicidad tiene nombre, hoy ese es el de Villarreal. Una ciudad que ayer vibró con el triunfo de su equipo tras una tanda de penaltis que casi dura más que el partido. Está previsto que el Villarreal celebre esta tarde con una rúa su triunfo, pero ‘La Ventana‘ ha querido felicitar a alguien que conoció en noviembre del año en el Auditorio Municipal de Villarreal.

Esta tarde se ha pasado por los micrófonos del programa Yuriko Saeki, excordinadora del futbol femenino del Villarreal CF y actual consejera ejecutiva de la J.League, la liga profesional de Japón. Yuriko, como no podía ser de otra forma, no ha podido ocultar su alegría por la victoria del Villarreal, aunque se ha mostrado sorprendida por el exitoso desenlace en el partido. "Nosotros siempre hemos querido un titulo, pero nos imaginábamos algo tipo Copa del Rey” ha confesado.

El partido fue una carrera de fondo: ambos equipos agotaron las dos prórrogas y el resultado final se tuvo que determinar en una interminable tanda de penaltis en la que se lanzaron más de veintidós penas máximas , algo completamente excepcional. Pero ni siquiera todo eso fue suficiente para que aflorasen los nervios en Yuriko. "Los partidos de futbol los veo con bastante tranquilidad. No me altero mucho. He aprendido a disfrutar de cada momento y anoche disfrute un montón”.

Desde hace algo más de un año, Yuriko trabaja para la liga de Japón y ha descrito la gran reputación que el submarino amarillo tiene fuera de España. "La reputación que tiene el Villarreal en Japón es brutal” algo que atribuye a su trabajo, el esfuerzo y la visión, lo que ha convertido al equipo "en un modelo a seguir" fuera de las fronteras nacionales.

Además de la victoria de ayer, el club puede presumir esta temporada de que el Villarreal femenino, fundado hace más de veinte años, se ha hecho con un puesto en la máxima categoría del futbol femenino. Una histórica temporada que Yuriko consideraba necesaria para el devenir de la institución. "Necesitas esa recompensa y creo que este título le va a venir muy bien al club para seguir trabajando”.