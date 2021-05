David Saavedra, exnazi: "Esto es mil veces peor que cualquier droga que exista"

David Saavedra nació en Pontevedra, tiene 39 años. Vivió durante veinte años en las profundidades de los grupos neonazis y de la extrema derecha más radical de España. Conoció sus métodos de captación y el discurso del odio, pero tras muchos años inmerso, comenzó a dudar y decidió salir. Con muchas dificultades, ha conseguido dar el gran paso, pero mantiene recuerdos en su mente y en su cuerpo a través de tatuajes. Ha publicado un libro 'Memorias de un exnazi: Veinte años en la extrema derecha española', con la intención concienciar especialmente a los jóvenes para que eviten el mismo camino que siguió él.

‘La Burbuja’ es uno de los conceptos más usados por Saavedra para explicar sus vivencias en la extrema derecha española. A pesar de idea de fragilidad que expresa el nombre, Saavedra explica que es todo lo contrario: “En ese sentido fracasa el concepto de burbuja si se da esa imagen. Es fácil de explotar si fuese visible. Uno no tiene ni idea de que se está metiendo en este tipo de ámbitos y no tiene nada que ver con la ideología”. Saavedra, a sus 18 años, visitaba cibercafés y consultaba foros y conversaciones de autores que negaban el Holocausto e idealizaban el Tercer Reich. Ahora establece similitudes con el movimiento negacionista de la pandemia de la COVID-19: “Es muy parecida a la gente que defiende la supuesta “plandemia”, con un gobierno en la sombra que trata de esclavizarnos. El discurso es muy parecido”.

Su interés por el nazismo nació cuando visionó por primera vez a Hitler en televisión. “Me llamó la atención como estaba narrado, cómo estaban rodadas las imágenes y el poder que tenía Hitler en la palabra”. Preguntó a su padre quién era, a lo que respondió que se traba de “un loco”. Sin embargo, eso no era coherente para él: “Aun teniendo 14 años y una ignorancia completa en temas históricos, no me entró en la cabeza que un simple loco estuviese hablando ante miles de persona fuera de sí”. Ahora critica el mismo mensaje que le dio su padre hace tantos años: “Juzgar todos estos movimientos como una locura es lo que se lleva haciendo siempre y es lo peor que se puede hacer”.

Durante la entrevista en ‘La Ventana’ se ha reproducido parte de la banda sonora de la película ‘American History X’. Algo que el autor ha criticado: “Vestir este tipo de problemas como algo peligroso o tétrico atrae a los chavales jóvenes hacia dentro en vez de conseguir el objetivo contrario (…) Esa película me empujó más hacia dentro. Hay gente dentro de la burbuja que le da una narración completamente distinta”.

La educación también juega un papel muy importante para Saavedra, en casa y en la escuela. Sus padres, durante su adolescencia, tiraron todo lo relacionado con el nazismo que tenía en casa, decisión que considera desacertada: “Cometieron un error, pero no les echo la culpa porque reaccionaron como lo haría cualquier padre desde el desconocimiento. Estimulaban el discurso que ya empezaba a percibir: estas ideas están perseguidas porque son la verdad. Eso se zanja reflexionando, enseñando al chaval a pensar y buscar las fuentes auténticas, porque yo leía únicamente las ideas que cuadraban con lo que ya tenía en la cabeza”. También ha criticado la educación en las escuelas y la falta de contenido al respecto: “Todos estamos temas se pasan de puntillas. Se da mucha concienciación con el tema de las drogas, pero no con esto que es peor que cualquier droga que exista, muchísimo más destructivo”.

Saavedra comenzó su militancia política en ‘Resistencia Aria’ en Galicia, la web más visitada de este ámbito. “En nuestro mejor momento éramos ocho chavales en toda Galicia, algo bastante ridículo, pero nosotros nos veíamos como guerreros o cruzados contra un sistema maligno utilizando como arma una verdad que solo ellos ven”. Saavedra se desplazó a Madrid años más tarde e ingresó en el Ejército y más tarde en ‘Alianza Nacional’. En el libro habla de los comienzos de Vox y la petición de coalición con ‘Alianza Nacional’, y el autor ha establecido diferencia: “El discurso nazi es muy puro, muy fácil de detectar. Otros son muy ambiguos, tiene ecos que se parecen mucho, pero no terminan de serlo verdaderamente. Son una evolución a nuestros tiempos, pero a día de hoy no pueden ser considerados discursos nazis”.

El cambio de rumbo no fue un click, sino un proceso de años. “Atravesé el sesgo, que son las paredes de la burbuja, Leí un libro de Marx, pero podía haber sido de cualquier otra cosa, y yo descubrí que no coincidía con lo que yo sabía. Eso provocó un efecto dominó que ya no se podía parar”. Miguel ha sido una persona clave en su cambio: “Es el responsable de que rompiese ese sesgo y me atraviese a leer un libro sobre la figura de Marx. Durante muchos años habló conmigo e intentando hacerme razonar”.

Ahora Saavedra planea concienciar con su libro a los jóvenes y seguir en un proceso que afirma no haber terminado. Entre sus planes está viajar próximamente a Auschwitz, pues hasta hace no tanto negaba las cámaras de gas.