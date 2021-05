Kevin Costner: Uno de nosotros, siempre

Si entramos en la página web del Instituto Nacional de Estadística en su apartado de nombres propios nos encontramos que en España hay más de dieciséis mil personas que se llaman Kevin. De ellas, 368 se llaman Kevin Jesús y 187 Kevin Javier. Hay 50 Kevin Luis y así podríamos seguir con otras combinaciones. La edad media de todos estos Kévines es de 22 años. Es decir, que nacieron a finales de los 90, la década en la que el Kevin por excelencia, Kevin Costner, era una gran estrella cinematográfica. Millones de fans suspiraban por él, fans como la cantante Lolita que incluso le dedicó uno de sus temas: A Kevin. No es extraño que tantos padres pensaran en poner a sus hijos como nombre el del del actor norteamericano.

Ya en los últimos años de la década anterior, Kevin Costner había comenzado una carrera imparable gracias a películas como Los intocables de Elliot Ness; No hay salida; Los Búfalos de Durham o Campo de sueños. Era en el nuevo Gary Cooper, el actor que mejor podía representar en las pantallas al americano de la calle, al ciudadano normal y corriente. A ese que, un día, se convierte de la noche a la mañana en héroe.

Kevin Costner, protagonista de Uno de nosotros / Universal

En los noventa Kevin Costner dio el salto a la dirección. Bailando con lobos ganó los Oscar a la mejor dirección y a la mejor película y otras 5 estatuillas más en la ceremonia de 1991. El actor siguió acumulando éxitos comerciales como El guardaespaldas, junto a la malograda Whitney Huston; Robin Hood, Príncipe de los ladrones o JFK: caso abierto. Pero llegó el fiasco de Waterworld y su carrera se fue torciendo. Su segunda película como director, Mensajero del futuro, fue un fracaso y los siguientes títulos que protagonizó, Mensaje en una botella; Entre el amor y el juego o Trece días, tampoco rompieron taquillas. Su tercera, y hasta el momento su última película como director, el western Open Rage, pasó sin pena ni gloria por los cines. La estrella de Kevin Costner se fue apagando.

Pero Kevin Costner, a sus 66 años, sigue en la brecha. Recientemente ha protagonizado la serie de televisión Yellowstone y ahora regresa a las pantallas con Uno de nosotros en donde interpreta a un sheriff jubilado que, con su mujer, a la que da vida Diane Lane, emprende un viaje en busca de su nieto. Su nuera se ha vuelto a casar con un hombre violento y que es además miembro de un peligroso clan familiar arraigado en Dakota.

Uno de nosotros habla de esos lazos familiares que es difícil que se rompan. La película está ambientada en los años 60 del siglo XX, pero maneja los mismos códigos de los westerns tradicionales: dos familias enfrentadas; un sentido de la propiedad que va más allá de las tierras y que se traslada a las personas; hombres duros y violentos…

Diane Lane y Kevin Costner ya habían trabajado juntos en El hombre de acero. Ellos eran los padres adoptivos de Supermán cuando llega a La Tierra. “Ha sido un sueño hecho realidad”, explica Diane Lane. “Kevin es aún mejor en dosis mayores. Es un regalo para cualquiera. Kevin es, además, un experto en las escenas de acción. Tiene un alma y un corazón enormes que están presentes en su interpretación y en su ética laboral y eso se nota. Y es, además, muy divertido y amable. Y podría seguir y seguir…Trabajar con él tendría que haber sido mi sueldo”, dice.

Diane Lane y Kevin Costner, protagonistas de Uno de nosotros / Universal

Diane Lane, es de hecho, la verdadera protagonista de la película. Ella es una abuela coraje que muy pronto comprende que su nieto corre peligro en ese nuevo matrimonio de su nuera y tendrá que enfrentarse a otra mujer, la matriarca del clan familiar rival.

Thomas Bezucha, el director de títulos como La joya de la familia, ha adaptado para la gran pantalla esta historia, basada en la novela Let him go, que es también el título original de la película y ha intentado remarcar el dolor de un matrimonio roto por la muerte de su hijo y cuya única alegría o esperanza es ver crecer a su nieto. Uno de nosotros tiene también algo de thriller y de película de acción, incluso romántica. No es ninguna maravilla, pero es entretenida y se ve con agrado y con una tensión que va creciendo en la parte final. Y sobre todo es la oportunidad para reencontrarse con esa gran estrella que fue Kevin Costner. Uno de nosotros, siempre.