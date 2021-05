Alberto Ammann: "No hay un solo país que tenga una democracia real"

En la Uruguay de 1972, Rafa Russo ambienta una historia que, lejos de lo que puede parecer en un comienzo, no pone el ojo en el sistema político como tal, en esos meses previos a que todo un país se sumiera en una dictadura que duraría once años; sino que utiliza ese contexto para contar cómo los seres humanos se comportan en tiempos convulsos y cómo, aunque la situación sea plenamente desfavorable, el ser humano siempre va a buscar mantener su dignidad. Así dicho, podría ser una historia ambientada en los 70 en Uruguay o en plena segunda década de los 2000 en España, pero el cineasta madrileño ha elegido período histórico concreto y unos personajes perfectamente definidos para hablar de relaciones humanas, un idioma universal que permite al espectador llevarse la historia a su terreno y a sus circunstancias.

Lo de Russo ha sido un planteamiento inteligente: para qué hablar de dictaduras y golpes de Estado a través de brutalidad militar, que ya hemos visto en pantalla en innumerables ocasiones, cuando podemos contar la misma historia de una forma que el público va a entender mucho mejor: “Me interesaba contar la antesala del horror, más que contar el horror en sí. Quería poner el foco sobre la gente corriente, en cómo el recorte de libertades va afectando poco a poco a las vidas de la gente de a pie, a todos los niveles y en todo tipo de relaciones; y contar lo difícil que es ser un héroe y ver cómo poco a poco el miedo va paralizando a la sociedad, no solo del lado de la gente oprimida, sino también de los opresores, cómo esa maquinaria del mal está engrasada para que nadie se salga de la raya”, explicaba el director en una entrevista con El Cine en la SER.

Se menciona tanto a oprimidos como opresores porque uno de los protagonistas de ‘El año de la furia’ es un teniente de rango medio que, a pesar de ser quien ejerza violencia y torturas sobre algunos de los militantes que actúan en contra del régimen impuesto, no deja de ser una marioneta de todo el sistema implantado y se ve obligado a acatar órdenes de unos superiores que lo tienen sumamente controlado. Daniel Grao, que da vida al teniente Rojas, señala que uno de los fuertes de la película es que no es una historia de buenos o malos plana, sino que narra cómo el horror acaba arrasando por igual a todos los seres humanos, sean quienes sean: “En este caso se humaniza a quien ejecutaba, porque al final todas las órdenes venían de arriba. Como siempre pasa, los señores que tomaban las decisiones no estaban en el barro, pero al final es la sociedad la que se ve aplastada por algo así. Queríamos que el personaje tuviera todas las capas posibles y empieza siendo un perro adiestrado por el sistema y acaba explotándole todo en las manos”.

En contraposición a este personaje en el que se adentra el actor catalán, en el lado de los oprimidos y representando a gran parte de la población de la época se encuentra Alberto Ammann. El argentino da vida a Diego, un guionista de un programa de humor de televisión al que cada vez intentan censurar más y que duda entre acatar esas órdenes que llegaban desde los puestos de poder o unirse a la protesta y, en busca de mantener esa dignidad de la que ya hablaba Russo, participar en las guerrillas. Además, es un personaje vital que actúa de nexo de unión entre todas las historias: “Es un personaje que reflexiona todo el tiempo sobre lo que está pasando y desde una mirada más existencialista que política. Se pregunta algo que yo me preguntaría: ¿qué realidad estoy viviendo? Es un personaje que me representa a mí, que ve la magnitud de la situación y que contrasta en base a las historias de los demás, porque tiene conexión con todos.”

En esta coproducción española-uruguaya hay más amor y reflexión que sangre y brutalidad; y hay una intención de mostrar a la sociedad lo que ocurrió en un pasado para que no se vuelva a repetir. Lo que podemos ver en pantalla es una muestra del comportamiento que las personas toman ante el horror, de las decisiones que tomamos por el miedo y de todo lo que podemos llegar a perder y dejar atrás. “Hay síntomas preocupantes hoy en día y deberíamos tomar buena nota de lo que se vivió entonces”, indicaba Russo mientras hacía hincapié en el peligro que conlleva la pérdida de la libertad de expresión, una libertad que, al ser reprimida, puede llevar consigo la caída del resto de libertades. En la misma línea, Grao dejaba atrás cuestiones políticas para recordar que al final, de lo que se estaba hablando era del ser humano: “Se trata de ver cómo con el miedo somos completamente manipulables, cómo nos cuesta tanto ponernos en la piel del otro y cómo el ego nos arrastra hasta puntos insospechados y podemos llegar a matar al vecino de enfrente solo porque piensa de manera distinta. Por eso nunca está de más refrescar cómo somos para intentar evolucionar”. Y, todo ello, en un sistema democrático por el que hoy en día nos regimos. Aunque para Ammann, eso de “democrático” debería decirse así, entre comillas: . “No hay un solo país que yo conozca que tenga una democracia real. La democracia es el poder del pueblo. Votar cada cuatro años a una persona que, por lo general, no cumple sus promesas electorales, no es democracia, y daría para hacer un estudio sociológico profundo. Es un engaño”.

En esa tarea de aplicar lo visto en pantalla a la sociedad actual, el actor barcelonés recuerda la “paradoja de la tolerancia”, que nos explica: “Para tener una sociedad tolerante hay que ser intolerante con el intolerante. A veces eso se nos olvida y es ahí donde entra todo tipo de opiniones y quehaceres que no se deberían permitir. En eso sí creo que ahora estamos en una situación peligrosa, porque estamos equiparando ciertos movimientos como una opción más cuando no lo son, y eso debería estar más claro”.

Con todo ello, ‘El año de la furia’ llega a los cines el 28 de mayo para hacernos reflexionar y, como bien indicaban sus protagonistas, no caer en los errores que ya se cometieron con anterioridad.