"No lo tengo claro", Romero señala el motivo que aleja a Raúl del banquillo del Real Madrid

Zinedine Zidane deja el banquillo del Real Madrid y la identidad de su sustituto todavía es un misterio. El Sanedrín de El Larguero analiza las posibles causas de su salida y los nombres que suenan para dirigir al club: Conte, Allegri y Raúl.

Antonio Romero: "No he escuchado que quieran a Allegri, Conte o Raúl porque les guste su fútbol. Se habla de mano dura y de decisiones mediáticas. Y en el Real Madrid no puede ser así. Zidane llegó como un paraguas y le salió bien a Florentino".

"Yo no creo que Raúl sea el favorito. Como todo el mundo ve, este año será muy complicado para los grandes. Empiezas la temporada con gente en el campo, pierdes 8-9 partidos y en diciembre tienes que volver a tomar una decisión. Y tienes el as en la manga de Raúl."

"Hay dos razones fundamentales para la salida de Zidane: no ha notado en momentos complicados el apoyo del club y no quiere enfrentarse a la renovación de un vestuario que le ha dado la sangre. Creo que Zidane no quiere enfrentarse a una rueda de prensa de despedida porque no quiere contar los verdaderos motivos de su marcha".

Javier Herráez: "En el Real Madrid, históricamente, funciona la gente de la casa que conoce el vestuario y la idiosincrasia. Allegri me parece muy bien, Conte también... Pero Raúl conoce todo y ese puesto es para alguien que conoce la casa".

Julio Pulido: "Zidane habría evitado todas las especulaciones de las que se están hablando si lo hubiese explicado en rueda de prensa"

Mario Torrejón: "Si Zidane no quiere explicar sus motivos públicamente y tampoco en privado, o no son verdad o no se atreve. Zidane al presidente del Real Madrid NO le ha dicho que no ha sentido el apoyo del club"

Jesús Gallego: "No explicar los motivos deja abierto el campo de las especulaciones y eso no es justo para el Real Madrid. Ten personalidad y explica por qué te vas".