Roberto Santiago escribirá con los lectores de AS la nueva novela de "Los Futbolísimos"

La nueva aventura de los Futbolísimos, el fenómeno literario infantil más importante del mundo en clave futbolística, tendrá como eje central de la historia a los lectores más jóvenes. Cada viernes a las seis de la tarde desde el 28 de Mayo se colgará un capítulo de los Futbolísimos en As.com. En ese instante, y hasta las seis de la tarde del domingo, los niños y niñas tendrán 48 horas para decirle a Roberto Santiago como debe continuar el siguiente capítulo.

Serán 20 viernes, de mayo a octubre, para celebrar el vigésimo número de este éxito literario global. En una charla con el equipo de El Larguero, Santiago explica la ilusión que le produce este apasionante reto.

"Es un verdadero reto, también desde el punto de vista creativo y espero estar a la altura. Me voy a dejar llevar por mis impulsos pero en función de lo que me manden los lectores veremos si los Futbolísimos ganan el partido o lo pierden. Lo que ellos me manden es lo que yo haré".

Tras publicar el 11 de mayo el misterio de las brujas futbolistas, los Futbolísimos se enfrentan ahora al reto de disputar en Italia un campeonato de Europa de fútbol. Cada viernes el mejor fútbol y la mejor literatura se dan la mano en AS.