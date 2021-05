El banquillo del Real Madrid es una incógnita absoluta a estas horas. Con la marcha de Zidane y la contratación de Massimiliano Allegri como técnico de la Juventus de Turín sustituyendo a Andrea Pirlo al frente de los bianconeri, el asiento de mando en la nave blanca se encuentra más vacío que nunca. Raúl González, Antonio Conte, Xabi Alonso, Mauricio Pochettino... y ¿por qué no nuestro Álvaro Benito?. El míster de la SER y habitual comentarista de Movistar Plus tiene aún la 'espinita' de desarrollarse como técnico en la élite del fútbol español y una hipotética oferta del conjunto blanco sería una sorpresa que a muchos aficionados blancos les gustaría, tal y como han expresado en redes sociales.

Anoche, en El Larguero, Manu Carreño habló largo y tendido con dos de las personas que más conocen y mejor analizan la actualidad blanca como son Pedja Mijatovic y el propio Álvaro Benito. A ambos les gusta la idea de que Florentino Pérez depositase su confianza sobre el entrenador de la cantera, Raúl González Blanco así como entienden que el listón que ha dejado Zidane es muy alto para quien vengan y muestran su mayor agradecimiento al francés.

Pero llegado el momento, Manu Carreño le hizo la pregunta a Álvaro Benito que todos estaban esperando. Su salida fulminante de la cantera blanca lo deja con escasas opciones de ser una alternativa al banquillo blanco, sin embargo el presente pudo haber sido muy diferente si siguiese en la cantera blanca. Por ello el director de El Larguero le preguntó: "¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza, en la intimidad, pensar: '¡Ostras! ¿y si yo aún estuviese en el Real Madrid..?", apuntó sobre la posibilidad de ser una opción real para el presidente blanco.

El entrenador de la SER se mojó y sorprendió con esta reflexión como respuesta: "Mi vida tal y como ha transcurrido me ha enseñado que mirar por el retrovisor no sirve para demasiado y hay que mirar únicamente hacia delante y la verdad es que los desvíos, que he ido cogiendo, inesperados al final me han hecho muy feliz", comienza, para luego admitir que ese pensamiento de forma interna alguna vez se le ha pasado por la cabeza: "¿Que en mi foro interno pienso que quizá esa espinita de poder tener una carrera de entrenador no sé si va a llegar? Pues no lo sé, realmente ahora mismo no lo sé... Ojalá pueda ser el tapado... Por la mitad de lo que cobraba Zidane ahí me tienen", bromea con Manu Carreño en El Larguero.

"Creo que valgo para eso, que es algo que el fútbol lo veo bien y que creo QUE haría un buen trabajo si algún día me llega la oportunidad", afirma un Álvaro Benito que admite estar "feliz con lo que hago", para confesar más tarde que "alguna vez sí que lo he pensado" eso de ser una alternativa para entrenar al Real Madrid si permaneciese en la cantera del conjunto blanco.