Hoy estamos en Alicante, en la sede central del llamado Distrito Digital, un espacio que fue primero la Ciudad de La Luz, uno de aquellos inmensos proyectos del PP valenciano cuando gobernaba, pensado como un enorme plató audiovisual y que, tras muchos problemas, se ha convertido ahora en el hub digital del Mediterráneo. Nos acoge hoy un inmenso edificio acristalado, desde donde se puede ver el mar y desde donde hemos visto amanecer, y no es por darles envidia.

Estamos a las puertas del verano y se nota, estamos en la comunidad con la incidencia del coronavirus más baja de España y una de las regiones europeas con menor incidencia de manera sostenida. Así que, Alicante tiene un aspecto muy diferente al de hace unos meses, se han podido relajar algunas de las restricciones, aunque aquí sigue habiendo toque de queda, avalado por la justicia valenciana.

De esta gestión de la pandemia vamos a hablar en una hora con el presidente Ximo Puig, a quien vamos a preguntar también por el tema que estos días monopoliza la actualidad política, los posibles indultos a los presos del procés. Una cuestión que no solo enfrenta al gobierno con la oposición, sino que está generando ruido también dentro del propio partido socialista. Ya son más de una y más de dos las voces que se han pronunciado en contra, de cargos en activo y de cargos retirados.

Y no ayudan estas voces a poner calma a la polarización. Es indispensable que el gobierno sea claro en sus intenciones y en el por qué de sus intenciones, pero también es indispensable que cuente con un margen de confianza de los suyos, porque si no seguirán alimentando la trompetería de la oposición y eso seguro que no contribuye a solucionar el conflicto con Cataluña. Los indultos, ya lo veremos, pero lo que seguro que no ayuda es el griterío sin ofrecer una alternativa. Esto es lo que hace habitualmente el Partido Popular.