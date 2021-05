Yo no juego con las palabras sino que procuro pensar a través de ellas. Es una carencia, desde luego, porque lo auténtico es pensar usando ideas. Pero me hice materialista por falta de dinero, como todo el mundo. Quizá esto también indique que el dinero sea lo más espiritual que existe. La palabra es el material con que se construyen y moldean los pensamientos. Muchas veces, uno cree tener una idea pero sólo lleva consigo un puñado de palabras. Siempre son las mismas palabras. Nos vamos acostumbrando a nuestras palabras, que son una compañía extraña, porque tampoco ayudan cuando más se las necesita. Los demagogos saben que lo único que mucha gente tiene en la vida son las palabras con que se defiende, y se las roban y las utilizan contra esa misma gente. Porque cada palabra no sólo contiene un significado preciso sino que además despierta un sentimiento. Es más, a menudo sabemos lo que nos hace sentir una palabra pero no somos capaces de explicar qué significa. En la demagogia el sentimiento se antepone al significado. Por eso algunas veces las palabras no significan nada. Un demagogo siempre parece decir la verdad porque hace sentir de verdad. Pero son cosas diferentes. Por ejemplo, siento que estoy en contra de las fronteras, y cuando veo lo que pasa en el mundo no encuentro palabras para explicar mi sentimiento. Es más fácil tener razón en líneas generales que en lo concreto, esto también lo saben los demagogos. Señalar a un demagogo en particular es liberar al resto de ese mismo cargo, por eso no lo estoy haciendo. Aún así, admito que estaba pensando en quienes el otro día querían ponerse en la frontera a pecho descubierto como un figurante de Raza. Mejor es un abrazo. Para abrazar no hacen falta palabras, es esto lo que les da más rabia a los demagogos. Peor aún que las fronteras, son quienes se sirven de ellas.