Los presidentes del gobierno de España pueden gustar o no, pero hay que reconocerles un mérito: duran bastante. Quienes no soporten a Pedro Sánchez dirán que no, que duran demasiado. Yo creo que se equivocan.

Pensemos en Italia, que en los últimos 40 años ha tenido 23 presidentes del Consejo de Ministros. 23. Algunos han repetido, como el inefable Silvio Berlusconi. Aún así, sale una veintena larga de personajes.

En España, en cambio, han sido seis en 40 años. Uno de ellos, Leopoldo Calvo Sotelo, falleció en 2008. Otro, Pedro Sánchez, permanece en activo. Lo cual nos deja con cuatro ex presidentes. Sólo cuatro.

Uno, José Luis Rodríguez Zapatero, pasa bastante tiempo en Venezuela y sólo de vez en cuando nos regala un poco de su talento. En cuanto a Mariano Rajoy, que gobernó muchos meses en precario y sufrió algunos malentendidos con un tal M. Rajoy, presunto corrupto, hay que reconocerle la condición de mejor ex presidente español. Está en lo suyo, tranquilito y en silencio.

Los dos restantes, Felipe González y José María Aznar, son sabihondos de categoría olímpica. Siempre están ahí para explicar lo bien que lo hicieron ellos, lo mal que lo hace el de ahora y para ofrecernos sus sabios consejos. La verdad, no parecían tan listos ni tan honrados cuando mandaban. Por lo visto, en cuanto les jubilan ascienden a la categoría de estadistas y ya no hay quien les calle.

Ahora imaginen que hubiéramos seguido el ritmo de la política italiana y a estas alturas tuviéramos, no sé, cuatro felipes y cuatro aznares. Este país sería invivible.