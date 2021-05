El Manchester City - Chelsea de final de Champions empezó trepidante. En los primeros minutos, los ataques de los 'citizens' fueron cada vez más frecuentes, pero los de Tuchel tuvieron una oportunidad de oro para abrir el marcador. Álvaro Benito analizó en Carrusel Deportivo una de las jugadas decisivas y señaló los errores más graves de Timo Werner.

En el 9', los 'blues' tuvieron una peligrosa llegada al área rival que terminó con un pase al que Werner no llegó a rematar. Dos minutos más tarde, el alemán tampoco pudo embocar correctamente un balón desde el área pequeña y encontró el lateral de la red.

"De momento Timo Werner no ha pasado el examen en el alto nivel. Ha sido el peor del Chelsea en las dos eliminatorias. Este era un balón muy claro. Menuda moto Sterling, ningún futbolista ha sido capaz de reducirle y eso que va con el balón".

"Las acciones técnicas de Werner son deplorables"

Los errores del alemán no terminaron ahí. Tras el primer gol de Havertz, que adelantó a los blues, el City reaccionó. No obstante, Wener volvió a tener una oportunidad en el área de los 'citizens' pero no encontró portería tras un control y un remate. "Las acciones técnicas de Werner son deplorables", concluyó Álvaro Benito.