De Bruyne abandona el partido entre lágrimas tras sufrir un duro golpe en la cabeza

Las cosas para el City no marchaban bien cuando a Pep Guardiola se le sumaba un nuevo varapalo. Un durísimo choque de Antonio Rudiger con Kevin de Bruyne mantuvo a ambos jugadores tumbados en el suelo a la espera de la entrada de las asistencias médicas.

La jugada sucedió tras un intento de desborde del belga, a lo que Rudiger se olvidó de la pelota y fue al encuentro del jugador con la mala suerte de que el impacto dejo bastante lastimado a Kevin De Bruyne. Sin poderse levantar del suelo, los espectadores ya se dieron cuenta de que algo no iba como debería.

Las asistencias trataron de solventar los problemas que ocasionó el durísimo golpe sin éxito. A su salida del terreno de juego los gestos de desesperación del número 17 del Manchester City fueron notables. Un ojo morado y varias marcas del golpe en su cara hicieron que su técnico lo tuviese que cambiar. Pep Guardiola dio entrada a Gabriel Jesús en su lugar.

😱😨 Cómo se le estaba poniendo el ojo a De Bruyne tras el golpe‼️



🏆 #UCLFinal Imposible continuar en el partido pic.twitter.com/bJ2WMJFnC0 — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 29, 2021

Fue en su camino hacia el banquillo del estadio Do Dragao cuando no pudo contener las lágrimas. Sujetado y consolado por el staff de Guardiola, Kevin de Bruyne se marchó del terreno de juego entre llantos. Encima el jugador del City no pudo ver los minutos finales de partido desde el banquillo, ya que en el minuto 78 abandonó el cesped rumbo a los vestuarios.