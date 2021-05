"Es una buena señal": lo que hay detrás del fichaje de Alaba que es clave para el Real Madrid

La semana tras el final de LaLiga ha venido de la mano de anuncios importantes como la lista de Luis Enrique para la Eurocopa o la noticia de la salida de Zidane del Real Madrid. En la previa de la final de la Champions, Ramón Besa, que apoya al City, y Manuel Jabois, que quiere que gane el Chelsea, analizaron todos los detalles de la actualidad deportiva en El Sanedrín de El Larguero de la Cadena SER con Yago de Vega.

La mística de Zidane

Ramón Besa habló de lo que él mismo calificó como "la mística de Zidane", que definió como aquello que "permanece a pesar del cambio de los tiempos". Besa no duda de la decisión de Zidane, ya que le considera una persona "muy inteligente", y que sigue siendo "el mismo personaje enigmático que cuando jugaba al fútbol". Ese misterio que rodea al hasta ahora técnico blanco se debe, según él, a que "creemos que lo sabemos todo de Zidane, y al mismo tiempo no sabemos nada".

Manuel Jabois quiso reconocer el buen trabajo de Zidane porque "como entrenador tiene un mérito de muchísimo cuidado porque ha tenido muchas bajas por lesión y positivos por Covid-19". Asimismo, señaló que "no hay que entender" la marcha de Zidane, sino que "hay que asumirlo y ya está" porque "esa es una de las gracias de Zidane". Jabois se mostró confiado en que "se marche para volver" porque ahora "viene una época bonita en la que al aficionado del Madrid le gustaría que Zidane estuviese en el banquillo".

Novedades blancas e incertidumbre blaugrana

El fichaje de Alaba por el Real Madrid es bien recibido por Ramón Besa, quien quiso recordar que "la relación Bayern - Madrid suele funcionar". El hecho de que "Alaba prefiera ir al Madrid que continuar en el Bayern", le parece "una buena señal para el Madrid". En la misma línea, Manuel Jabois también confesó que la llegada de Alaba le gusta mucho porque cree que "puede dar mucho juego y es polifacético. Es un fichaje muy bueno".

Con la marcha de Zidane del banquillo del Real Madrid, algunos nombres de posibles nuevos entrenadores para el club blanco sobrevuelan. Ramón Besa, ante la posibilidad de que Raúl sea el elegido, opinó que "necesita una intervención a nivel institucional más grande que si fuera Conte o Pochetino". Manuel Jabois confesó que le "gustaría la probatura de Raúl".

Tras los últimos acontecimientos en los que Laporta ha estado hablado del futuro del club y de la situación en la que se encuentran, Ramón Besa indicó que "cuesta pensar que Koeman vaya a estar de entrenador la próxima temporada". Además, quiso recordar que "también ha desmerecido a Xavi" en un momento en el que "el Barça necesita certezas y la más cercana es la de Messi".

"Todos con el Villarreal"

La histórica victoria del Villarreal ante el United fue agónica. Nada menos que 22 penaltis tirados hasta el fallo de De Gea. Los de Castellón se hicieron así con su primer título europeo. Ramón Besa quiso señalar que la "victoria del Villarreal es una prueba de que el fútbol es una poesía de porque el fútbol es uno de los deportes universales".

Las ganas de que el resultado final fuera a favor de los españoles era un sentimiento compartido, o al menos así lo percibió Ramón Besa: "Todos íbamos con el Villarreal aquel día. Todos querían que ganara y se respiraba otro aire". Reconoció también que "le emocionó cómo el Villarreal superó el acoso del United durante mucho tiempo del partido".

Manuel Jabois también se sumó a la idea de que "la gente quisiéramos que ganara al Villarreal" por aquello de que es el equipo pequeño, aunque no pudo dejar pasar de largo que "fue prácticamente un milagro que se tiraran tantos penaltis".

La polémica lista de Luis Enrique

La Selección española de Luis Enrique de cara a la Eurocopa ha sido objeto de debate en los últimos días, porque para algunos como Ramón Besa: "Es una selección que no intimida cuando la lees", aunque pudo ver la parte buena, y "es que las expectativas no son muy altas, pero pienso que va a ser competitiva y que va a dar buenos ratos, aunque otros no tanto".

Manuel Jabois quiso hablar de Sergio Ramos, quien "como capitán se le presupone una influencia en el vestuario". Ante la elección de Luis Enrique para la selección, Jabois señaló que como favorita la ve "lejísimos", tanto es así que asegurí que "estamos en segunda o tercera línea como favoritos".