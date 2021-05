Un reportaje de altos vuelos

Un aeropuerto casi vacío, un vuelo de Air Nostrum a Badajoz y una TCP (Tripulante de Cabina de Pasajeros) para atendernos a todos. Cristina no para durante todo el vuelo: entregar las toallitas de gel hidroalcohólico, recogerlas, repartir agua, cambiarse de ropa, leer los interminables mensajes que escuchamos por megafonía y que, según Juanjo, sirven para evitar que no pensemos y nos entre el pánico.

Todo lo criticamos. El espacio, la comida, el despegue, el aterrizaje… Me entero por Juanjo de por qué siempre te toca la rodaja de huevo duro del centro. De todas formas, a no ser que vueles en Business, ya no se sirve comida en el avión. “Sobre todo ha cambiado el protocolo anti Covid. La forma en la que embarcamos y salimos del avión y las mascarillas. Pero la gente se porta muy bien. Si les llamas la atención rápidamente se la colocan” Cristina es muy diplomática, aunque reconoce que los vuelos internacionales con turistas no son tan tranquilos como éstos con trabajadores y empresarios. “Especialmente los franceses con el tema de las mascarillas. Pero bien”

Ana Hernández también fue TCP (que no azafata, Juanjo me explica por qué) en Emirates. En esta compañía las costumbres eran diferentes y tenían que aguantar comportamientos que en una compañía europea serían inaceptables. Actualmente Ana explica sus experiencia en el blog y canal de youtube Azul Místico, y en un libro que acaba de publicar Ediciones B, Postales desde el aire. Pasajeros que se echan a dormir en el suelo, que se emborrachan y amenazan con cortarle el cuello, por qué las comidas llevan un extra de sal, de dónde sale el agua con la que preparan el té y el café, cómo se limpian las mantas en los vuelos largos…

Así les hemos visto nosotros y así nos ven ellos en este reportaje de altos vuelos.