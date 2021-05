Javier Cercas: "Necesitamos la concordia y la reconciliación"

Hoy nos ha invitado a desayunar el escritor Javier Cercas. Nada más aparcar el coche en un descampado delante de su casa en Verges (Baix Empordà, Girona) veo que ha abierto la puerta y me indica que lo puedo entrar, si quiero a un jardín medio en obras. Yo no puedo dejar de sorprenderme que uno de los mejores escritores, y de más éxito, esté haciéndome señas desde el otro lado de la comarcal vestido con una camiseta de AC/DC y que su casa no sea la recién construida de al lado con un impecable seto de jazmín rodeándola. Es una antigua masía reformada con sencillez, y muy acogedora.

La guarida del escritor es una sala llena de libros de suelo a pared, con un butacón bajo la ventana, un sofá y una mesa con el ordenador donde Cercas piensa y escribe sus historias siempre con héroes: anónimos, traidores por una buena causa, caídos o justicieros… Siempre el héroe. Siempre el individuo, con su “Independencia” y dignidad plantando cara a las injusticias o la barbarie. Cito el título de su último libro, editado por Tusquets, y segunda entrega de Terra Alta (Premio Planeta) porque es el primer tema que Javier del Pino le plantea. La provocación de ese título, viniendo de un escritor que se ha significado tanto contra “el procés” y el secesionismo catalán. Se ríe el escritor, porque buscaba eso precisamente. Pero esta nueva entrega de la historia del mosso d’esquadra Melchor Marín no va por ahí…O sí. Porque al final Cercas acaba admitiendo que es una radiografía de lo que ha pasado en Catalunya en los últimos años cuando las élites que controlan el poder desde siempre, ante la crisis en 2012, agitaron a las masas – que ya se habían echado a la calle – contra el estado y a favor de una independencia en la que en realidad no creen ni quieren. “Soy un pro-sistema, los anti-sistema son ellos” se refiere Cercas a esta élite económica barcelonesa que retrata en su historia. Su receta contra los abusos de poder y manipulación de estas élites, es “más democracia y más Cervantes”. Porque “la democracia está basada en la desconfianza del poder” y es el ciudadano y los periodistas los que tienen que vigilar ese equilibro. Se hace inevitable preguntarle por los indultos que el gobierno de Pedro Sánchez prevé otorgar a los líderes independentistas condenados por los sucesos de 2017 en Cataluña. “Hay poderosas razones para no conceder esos indultos (…) por tanto necesitamos que el Gobierno explique que esta medida excepcional va a ser para fomentar la concordia y reconciliación. Si es así y lo explican bien, estoy rotundamente a favor”.