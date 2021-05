"Falta un partido para cumplir la promesa": Oriola desvela lo que tienen planeado si el Barça gana la Euroliga

En la previa del partido por salir campeones de la Final Four de la Euroliga, Pierre Oriola, capitán del FC Barcelona de baloncesto, atendió a la Cadena SER en el último tramo de Carrusel Deportivo. Una final que se jugará este domingo a las 20:30 h ante el Efes, en un encuentro al que los azulgrana llegan tras superar al Milan en el último segundo gracias a la canasta de Higgins a ocho décimas del pitido final.

Con el ánimo por las nubes de cara la final de este domingo, Oriola señaló que "es el momento que llevamos esperando mucho tiempo". Ilusionado con la posibilidad de ganar con su equipo, Oriola recordó que tan solo "falta un partido para cumplir la promesa". ¿Y cuál es la promesa? Pues bien, nada menos que "bañarse en la fuente de Montjuic con el bañador de Borat..." (personaje de cine interpretado por Sacha Baron Cohen).

Pierre Oriola confesó que ha "soñado con levantar la Copa", aunque prefiero no hacerlo "demasiado" por lo que pueda pasar y que desea "que llegue y que sea real". Reconoció el nivel de sus rivales en la pisa y señaló que ambos son "dos equipazos", los cuales cree que "son los dos que la gente pensaba que llegaríamos" y "cualquiera de los dos se lo merece y va a hacer disfrutar a la gente".

Ante una final que no ganan desde hace 11 años y no juegan desde hace siete, Oriola quiso hacer una mención especial a los aficionados, acordándose de ellos y señalando que "es una lástima no poder contar con ellos".

Dejando a un lado los nervios propios de una final, Oriola analizó al rival: "Similitudes entre los dos equipos hay en los sentidos de relajación y desconexión. Efes es un poco igual". En este sentido, Oriola calificó de una manera muy particular a sus rivales: "Es un como un rodillo, te va jodiendo, te va jodiendo... se vaya yendo en el marcador quizá 20 puntos arriba, pero luego por algún motivo tienen momentos humanos en los que sufren".

Mañana Pierre Oriola intentará levantar la copa de la Final Four de la Euroliga con el Barça, y cómo no, cumplir la promesa que, de cumplirse, seguro que dejará momentos para el recuerdo.