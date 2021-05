El Chelsea de Tuchel es campeón de Europa. Los de Tuchel se impusieron al Manchester City de Pep Guardiola que, a pesar de comenzar dominando el partido, no pudieron remontar un gol de Havertz que dio la orejona a los 'blues'. El Sanedrín de Carrusel analizó los errores de los 'citizens' en la final.

Jordi Martí: "Todo el mundo tenía en su mente a un City que yo hoy no he visto. No he visto que se metiesen en el partido. Lo lamento por Guardiola. Pero el planteamiento de Guardiola no ha funcionado".

Santi Giménez: "Tiene mucho mérito ganar una Champions teniendo a Timo Wegner de mediocentro. Tuchel ha ido a lo que le ha funcionado hasta ahora: en el centro del campo hay un segundo entrenador que es N'Golo Kante. Pep ha querido arriesgar y Tuchel ha ido a lo seguro"

Lluis Flaquer: "Este Chelsea con un killer... imagínate si tuviera un Haaland. Es una Champions más que merecida con ese sello de autor que es del Tuchel. Al City le ha faltado reconocer que llegar a tu primera final y ganarla es muy complicado. También un 'killer', de ahí que tenga a Kane en el punto de mira. Daría un salto de calidad tremendo".

Marcos López: "Al Khelaifi se lo tiene que hacer mirar. Emery ha ganado la Europa League y Tuchel la Champions. Eso demuestra que esta competición es diabólica: Tuchel el año pasado tenía a Neymar, Mbappé... un equipo mucho más caro. Para mí su capacidad de adaptación es su mejor capacidad, porque él no es un entrenador defensivo".

La llegada de Agüero al Barça

El 'Kun Agüero ha disputado su último partido como 'citizen'. El argentino anunció que esta es su última temporada en el City y todo apunta a que su próximo destino será el FC Barcelona.

Lluis Flaquer: "Se le ha visto muy emocionado, se va como un mito del City a pesar de perder la final".

Bruno Alemany: "Como delantero suplente para los ataques del Barça el Kun Agüero me parece buena opción. Pero como eje del proyecto del futuro del Barça, no es suficiente".