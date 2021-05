Jesús Tortosa: "La plaza es mía, si no fuera por mí, España no tendría a nadie clasificado para los Juegos"

El taekwondo español está viviendo un momento muy complicado y muy polémico estos días. La decisión de la Real Federación Española de Taekwondo de dejar fuera de los Juegos Olímpicos a Jesús Tortosa, mejor deportista español en esa disciplina y deportista que consiguió para España la plaza para los JJOO, tiene al madrileño muy triste y muy mosqueado. La Federación ha decidido que en su lugar vaya a la competición Adrián Vicente por cuestiones, en teoría, extradeportivas: el padre de Jesús apoyó al otro candidato a las elecciones a la presidencia de la Federación.

¿Cómo estás?

"Estoy destrozado, ha sido una noticia muy dura y con unas formas muy malas de comunicarlo. No estaba en ninguno de los planes que no estuviera en Tokio".

¿Sientes que te han robado unos JJOO?

"Por supuesto. Me acaban de quitar uno de los mayores sueños que puede tener un deportista, que encima en mi caso ya había logrado la clasificación. Bastante difícil es clasificarse para unos Juegos Olímpicos y que la tengas y te la roben, pues es algo tremendo".

¿Cómo te enteras?

"Me entero al ver distintas cosas que no me cuadran, como por ejemplo cuando se presentan las vacunas que vamos a usar los deportistas para Tokio y no se me llama, ciertos campeonatos en los que no estoy inscrito... comienzo a hacer preguntas y no recibo respuesta hasta varios días después, cuando se me llama por teléfono y se me dice que se va a sacar un comunicado en el que se diría el equipo para Tokio y que no voy a estar yo".

¿Quién te llama? ¿Hablas con el presidente?

"Me llama mi entrenador. No, no llamo al presidente, llamo a la directora técnica para pedir explicaciones pero no he recibido aun una llamada de él, sigo esperando que me llame para comunicarme la decisión. No, a día de hoy no me ha llamado, suena triste y vergonzoso, no me ha comunicado nada".

¿Y qué te han dicho?

"Que valorando los resultados del año 2020/2021, la Comisión Técnica ha decidido de forma unánime que hay que llevar a otro deportista en mi lugar, porque creen que está en mejor estado de forma y debe ir él. Deportista que, primero de todo, he de decir que es un gran compañero, un gran deportista y que tiene un futuro brillante. Pero yo lo que reclamo es que esta plaza es mía, si no fuera por mí en menos de 58 kg España no tendría a nadie clasificado ni en el 2019 cuando se cerró la clasificación ni a día de hoy".

¿Cómo es el proceso de obtención de esa plaza y quién decide quién va a representar esa plaza?

"Se puede hacer a través de dos vías. Vía preolímpico, en donde el país decide llevar a ciertos pesos para un campeonato y lograr una clasificación en caso de que no se haya obtenido las plazas en la otra vía, que es vía ránking. Para eso hay que estar entre los cinco primeros después todo un ciclo olímpico en el ránking olímpico, en diciembre de 2019. Después de un ciclo olímpico siendo muy regular y sacando resultados bastante buenos, logré acabar en el puesto número cuatro, solamente superado por Corea e Italia".

¿Tienes claro que esto es una venganza del presidente de la Federación contra tu padre?

"Creo que esto supera lo deportivo y va más a lo personal debido a ciertas circunstancias que han ido pasando a lo largo de estos años. No es algo que me haya pasado a mí solo, le ha pasado a otros deportistas como a Joel González o Eva Calvo. Es algo que está pasando y es muy triste".

Esta es una de esas federaciones en las que o estás con el presidente o estás contra él. Y en este caso te ha dejado sin Juegos

"Ha dado esa sensación y es lo que ha pasado. Lo peor de todo es que ni siquiera en este caso me he posicionado ni en un bando ni en otro, mi trabajo siempre ha sido entrenar. Pueden decir que es una cuestión deportiva, pero todo el mundo sabe que no es así. Todo el mundo lo intuía y cuando el río suena, agua lleva".

¿Habéis pedido ayuda al CSD?

"Estamos en distintos procesos con el CSD y estas semanas van a ser bastante ajetreadas. Esperamos que el CSD actúe, se está cometiendo una injusticia. La plaza se puede conseguir para el país pero no hay que olvidar que la he conseguido yo, es tirar por tierra todo el trabajo y toda la ilusión de un deportista. Con esto lo único que hacen es hundir a una persona que podía tener una carrera muy larga y que puede que se acorte por cuestiones que salen de lo deportivo".

¿Acudiréis a la Justicia Ordinaria?

"Lamento decir que habrá que tomar todas las medidas, yo no me puedo quedar así. Han jugado con mis sentimientos y con mi trabajo. Lamento decir que habrá que ir por la vía judicial, por supuesto".

¿Has llegado a pensar en dejarlo?

"Es triste que un deportista con 23 años, con todo lo que ha dado por este país, se le pase por la cabeza dejarlo al no sentirse respaldado por autoridades que tienen el poder para poder cambiar esta situación. Espero que se haga justicia, pero si no se soluciona te hace plantearte muchas cosas, la verdad".