Joan Mir: "No creo que a nadie le haya hecho gracia correr hoy"

El Gran Premio de Italia de motociclismo estuvo fuertemente marcado por la muerte de Jason Dupasquier, piloto suizo de 19 años que falleció tras el fuerte accidente que sufrió este sábado.

🎙️ @JoanMirOfficial: "Era muy complicado ponerse el casco hoy. Seguramente sea el podio de Mugello más triste de la historia" #ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/i8HfLRbKo4 — DAZN España (@DAZN_ES) May 30, 2021

La muerte del piloto helvético se conoció nada más finalizar la prueba de Moto3, la cual hubiese corrido el propio piloto de no haber sido por lo sucedido ayer.

No obstante, pese a la tragedia acontecida, el Gran Premio continuó y las carreras de Moto2 y MotoGp se disputaron como estaba previsto, eso sí, no sin antes tener lugar un sentido minuto de silencio en el circuito de Mugello.

Joan Mir, vigente campeón del mundo y tercero en el Gran Premio de este domingo, se pronunció sobre todo ello tras la carrera. "Muy complicado ponerse el casco hoy para todos, no creo que a nadie le haya hecho gracia correr hoy, pero es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer. Qué mejor que poder dedicar este podio a Jason y a su familia".

"Seguramente sea el podio de Mugello más triste de la historia. No solo por lo que sucedió ayer, también porque no hay gente. No había ningún tipo de gritos, ni euforia... ha sido un podio apagado", comentó el balear tras la carrera.