Manu Carreño: "Lo que subyace de la carta de Zidane es que se va por culpa de Florentino Pérez"

El director de El Larguero, Manu Carreño, habló sobre la carta abierta al madridismo que Zinedine Zidane ha publicado en el diario AS en las últimas horas como despedida oficial del Real Madrid en esta segunda etapa como técnico del Real Madrid. El francés ha elegido la opción clásica de una misiva para argumentar los motivos de su salida del barco merengue.

Una carta que ha dejado grandes frases y sentencias directas en muchos aspectos jamás leídos ni oídos anteriormente por Zinedine Zidane. Manu Carreño ha querido dar su opinión en la portada de El Larguero apuntando al receptor directo de esta misiva, que no es otro que el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez.

"No es una carta al madridismo, es una carta directa al presidente del Real Madrid"

"Hemos estado muy entretenidos leyendo la carta que Zinedine Zidane ha publicado en el diario AS", comienza Manu Carreño en la portada de El Larguero, para defender su principal conclusión después de haberla leído en el diario AS esta mañana: "No es una carta al madridismo, es una carta con la que Zidane ha querido saldar alguna cuenta pendiente. Ha elegido esta forma como ha podido haber elegido otra. He echado en falta una comparecencia pública en la que dijese que todo el mundo pregunte y él conteste", afirma.

A lo que añade: "No me parece una carta al madridismo. Lo que subyace de esa carta es que 'me voy por culpa de Florentino Pérez: porque no me ha dado confianza, porque no ha creído en mí, porque ha rajado de mí, porque ha filtrado a la prensa. Ese es el mensaje que saco, por encima de cualquier otro".

Entre otras de las conclusiones que se pueden sacar de esta carta es las formas, es decir, nunca antes una leyenda del Real Madrid, y menos un técnico se ha ido publicando de esta forma un mensaje en un periódico. Así lo destaca el director de El Larguero: "Lo que me sorprende es que no se haya sentado y se lo haya dicho a la cara y que lo haya dicho al presidente. Me imaginaba otra salida de Zinedine Zidane del club".

"Se queja de varias cosas: no me han dado la confianza que merecía, no me han dejado trabajar en este proyecto, no me bajo del barco ni se me han quitado las ganas de entrenar, eso es un aviso claro de Zidane de que va a seguir entrenando", sentencia tajante Manu Carreño en la portada de El Larguero .