Hablemos del buen nacionalista

Recuerdo haber citado a George Orwell en su libro Notas sobre el nacionalismo, donde sostiene que “el buen nacionalista, además de rehuir la desaprobación de los errores cometidos por su propio bando, desarrolla una notable capacidad de sordera para percibirlos”. Es decir, que está siempre dispuesto a despegar hacia el sectarismo. Además, en el caso del conflicto abierto en Cataluña se comprueba, conforme nos enseña la acústica elemental, que la proximidad excesiva entre una fuente y un receptor produce una interferencia distorsionadora, igual que sucede cuando a un acontecimiento se le superpone su difusión simultánea, como las que están descritas en microfísica entre el fenómeno que está siendo observado y el sujeto experimentador que lo observa.

Sumidos en una guerra de propaganda como la desencadenada a propósito de la cuestión catalana, se comprueba la primacía de los aliados mediáticos sobre los aliados políticos. Porque si en la guerra convencional es decisivo garantizarse la superioridad aérea, en la guerra de propaganda sólo puede cantar victoria quien se asegure la superioridad mediática. Esa superioridad se traduce en la capacidad de abrumar con los mensajes de la propia causa y de tergiversar e invalidar los de la contraria. Como explica el general Beaufre en su Introducción a la estrategia, "en política es posible apropiarse de posiciones abstractas como la paz, la decencia, la democracia, la valentía, con la misma contundencia que en la guerra militar cabe apoderarse de una posición geográfica y prohibírsela al enemigo".

Salvador de Madariaga reclamaba que los disparates de los catalanes que disparatan no deben ofuscarnos hasta el punto de no dar oído a las razones de

los catalanes razonables que son los más. Luego, recomendaba en estos problemas distinguir el núcleo de razón de la atmósfera de pasión y prejuicio que lo enmascara. Opinaba que, sumidos en su propia emoción, los catalanes no se dan quizá cuenta de lo irritante de esa atmósfera emotiva y de cómo dificulta ilustrar a los demás españoles sobre la justicia que pueda tener su causa. ¿Entendido?