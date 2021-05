La Moncloa enfría la mesa de diálogo pese a la presión de Pere Aragonès

No hay fecha para reanudar la mesa de diálogo. En la cúpula del Gobierno, aseguran a la Cadena SER que "no hay prisa". Hay fuentes del Ejecutivo que admiten además sus dudas sobre la oportunidad, en plena tormenta por los indultos, de la foto de la bilateralidad, de Pedro Sánchez y Pere Aragonès y de la cita de los dos gobiernos. Así que esas fuentes no ven que se celebre antes del verano. "Habrá tiempo para todo", dicen.

En este momento están centrados en los indultos, mirando con especial atención, eso sí, al Govern y a ERC. Miembros del Gobierno aseguran a la Cadena SER que "ahora hay una oportunidad para aprovechar el tiempo para la política realista".

"Esquerra debe encontrarse con su alma progresista ahora que preside la Generalitat", plantean algunos de de lo interlocutores habituales del Gobierno con Aragonès.

Son muy importatnes para el Ejecutivo los gestos que hagan los republicanos catalanes para facilitar la justificación de los indultos, contestados por la oposición y también por algunos sectores del PSOE.

El Gobierno, de todos modos, relativiza las tensiones internas: "La gente en general entiende que hay que encontrar salidas a Cataluña con ERC y apoya al secretario general que es el presidente y eso, en la cultura en el partido, es muy importante", explica un ministro socialista.