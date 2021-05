Soy tu letra, José María Passalacqua

La letra de José María Passalacqua es la elegida por las más exclusivas casas de moda y por algunas de las personalidades y familias más distinguidas y con mayor poder económico para agasajar a sus invitados y clientes: “Sí trabajo para muchas marcas de lujo: Hermes, Gucci, Channel, Louis Vuitton. La marca más de lujo, es para las que puedo llegar a trabajar. Normalmente marcas de moda. También coches, relojes…”, explica

Passalacqua es un calígrafo de protocolo un artesano de las plumas y las tintas, que perfila a mano las invitaciones a desfiles, presentaciones de productos, ceremonias y fiestas más exclusivas. “Yo creo que calígrafo de protocolo es un nombre que he inventado yo en algún momento para diferenciarme del calígrafo tradicional. El calígrafo tradicional es el que te hace una página iluminada de un beato o te hace un pergamino o te hace la primera página del discurso del rey. Calígrafo de protocolo es el nombre que le di yo a escribir invitaciones, tu puesto en la mesa donde te vas a sentar o un cartel donde van a estar todos los invitados…Trabajo en algo que no tiene que ver con aquello antiguo. Simplemente lo que hago es incorporar formas de lo antiguo y traducirlas a un lenguaje mío y actual”, señala.

El calígrafo tradicional es el que te hace una página iluminada de un beato o te hace un pergamino o te hace la primera página del discurso del rey. / Severino Donate

José María Passalacqua nació en Buenos Aires en la década de los 70, tiempos convulsos marcados por la dictadura. Creció en una familia de clase media. Su padre era ingeniero civil, así que tuvo al alcance de la mano estilográficas Rotring, compases, lapiceros y plumas de precisión. Con pocos años ya calcaba mapas, imitaba las letras antiguas que encontraba en los libros del abuelo y se demoraba observando los reflejos de la tinta sobre el papel. Y a eso se sumó la miopía, descubierta tardíamente. La dificultad para ver le distanciaba de la pizarra y le acercaba tanto al papel, que se obsesionó con el detalle y la perfección. Quizás ahí esté el origen de su oficio.

Después de una carrera como diseñador gráfico y después de formarse en caligrafías antiguas, del 2000 al 2010 empezó tímidamente a trabajar en caligrafía de protocolo, cubierta por poca gente. "El calígrafo tradicional no lo hacía ni muerto porque es un trabajo insoportable, repetitivo y aburrido. Y para mi, al principio, fue un modo de vida divertido, tenía cierto glamour porque trabajaba para cosas de moda. De repente, yo estaba en un rinconcillo en un fiestón imposible de creer, una realidad incompatible con mi vida, Y a partir de ahí fue no parar. Y yo quiero lo que has hecho para esta marca y yo quiero lo que has hecho para esta boda y ¡ay! el calígrafo"

La letra de José María Passalacqua va más allá del protocolo. Sus palabras son la tarjeta de presentación para bodegas, restaurantes de lujo, tiendas, se ha impreso en camisetas, circula por revistas y libros, se han tatuado y han sido referente en algunas exposiciones.

Hemos entrado en su escritorio, le hemos visto trabajar y hemos escuchado todo aquello que los contratos de confidencialidad le permiten contar. De esto va este reportaje.