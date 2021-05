Iñaki Gabilondo confiesa sus dudas sobre los indultos

Iñaki Gabilondo confesaba este lunes sus dudas sobre los indultos porque no se observa del otro lado "ningún gesto". "Le tengo miedo a que sea inútil el esfuerzo de los indultos". En este sentido, llegaba este lunes con miedo a los esfuerzos cuando son "inútiles que conducen a la melancolía". "¿Es imprescindible el diálogo en Cataluña? Sí ¿Va a servir para algo? No lo sé", se preguntaba Gabilondo, quien criticaba que Alfonso Guerra dijera que los indultos son y aseguraba "no entender" cómo un ex-vicepresidente decía algo así. "Pido a las autoridades que no cometan errores como ese. Que no lo diga gente de esa experiencia", añadía Gabilondo.

Por otro lado, respecto al proyecto de España 2050, se preguntaba si necesitamos un plan de largo alcance y acabar con el cortoplacismo. Preguntas a las que respondía Gabilondo contundentemente que sí.

Una caja para detectar el cáncer de mama

Judit Giró, ingeniera biomédica española y ganadora del premio James Dyson, ha inventado un dispositivo denominado The Blue Box, capaz de detectar el cáncer de mama metastásico mediante una muestra de orina".

El proyecto, que fue un proyecto de final de Grado que siguió desarrollando en el trabajo de final de máster, se centra ahora en lograr evolucionar y detectar además del cáncer de mama metastásico, el cáncer de mama inicial.

Judit tenía el sueño de ir a estudiar a California y, gracias a una beca, pudo ir a Estados Unidos para realizar un máster. "Es triste, pero creo que sí se investiga menos en las enfermedades de mujeres que en las de hombres", lamenta Judith, quien señala que se toma la fisionomía del hombre como "estándar".

Este invento, The Blue Box, cree que "es bastante probable" que en el futuro pueda detectar otras enfermedades. Esta "caja", dentro tiene unos sensores que cambian su comportamiento dependiendo de la composición del medio donde se encuentran. Estos sensores son específicos para lo que Judith define como "biomarcadores de cáncer de mama", es decir, unas moléculas que una persona tiene en su fisiología si tiene esta enfermedad.

Recomendación librológica

A los que le gustan las novelas van a disfrutar "como leones y leonas" con un "escritor fenomenal", Iñaki Gabilondo recomienda Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vásquez.