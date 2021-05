El artista italiano Salvatore Garau se dedica a hacer esculturas invisibles. Frente a la Scalla de Milán marcó en su día un perímetro dibujado en blanco que, supuestamente, es Buda en contemplación. Y en Nueva York ha situado ahora un contorno circular que acoge la escultura, invisible también, titulada Afrodita llora. Desde luego, si el arte pretende provocar emociones y suscitar debates, esas obras son, sin duda, puro arte.

Pero el creador ha dado un paso más y ha conseguido vender en una subasta otra escultura inmaterial por 15.000 euros, que tiene arte la cosa. La obra se titula Io sono, yo soy, pero en realidad no es nada. Así que el comprador solo ha recibido un papel que certifica la propiedad y un extracto bancario con un agujero tan vacío como la escultura adquirida. Eso sí, se compromete a dejar libre en su casa un cuadrado de metro y medio de lado para albergar lo invisible, no vaya a ser que se lleve la escultura con el aspirador. Y si la performance de la nada podríamos llegar a entenderla, la compra del vacío se nos escapa al entendimiento. Puede ser que no entendamos nada, pero no creo que quien crea o compra la nada puedan criticarnos por ello.